Кафе в РТ лишилось лицензии на продажу алкоголя из-за близости к детсаду

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Республика
8 августа 2024  11:17
Автор:
Эндже Гарафиева

Прокуратура Нижнекамска добилась отзыва лицензии на продажу алкоголя у кафе «Марракеш», расположенного в ТЦ «Престиж». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что заведение, реализующее алкогольную продукцию, находится всего в 28 метрах от детского сада. Согласно законодательству, расстояние до образовательных учреждений должно составлять не менее 50 метров.

Прокуратура обратилась в суд с иском о запрете продажи алкоголя в кафе. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа, признав деятельность предпринимателя незаконной.

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