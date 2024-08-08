Кафе в РТ лишилось лицензии на продажу алкоголя из-за близости к детсаду

Прокуратура Нижнекамска добилась отзыва лицензии на продажу алкоголя у кафе «Марракеш», расположенного в ТЦ «Престиж». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что заведение, реализующее алкогольную продукцию, находится всего в 28 метрах от детского сада. Согласно законодательству, расстояние до образовательных учреждений должно составлять не менее 50 метров.

Прокуратура обратилась в суд с иском о запрете продажи алкоголя в кафе. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа, признав деятельность предпринимателя незаконной.