Нижнекамского чиновника арестовали за махинации с выплатами за контрактников

Начальника административно-технической инспекции Нижнекамска Ильдара Сафиуллина отправили под домашний арест по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, он незаконно получал выплаты за привлечение контрактников в армию.

Как установило агентство «Татар-информ», в ноябре 2024 года Сафиуллин оформил выплату в 87 тыс. рублей, указав себя в документах как человека, якобы приведшего добровольца. При этом контрактник вписал фамилию чиновника в бланк под диктовку, не понимая сути документа. Позже аналогичную схему применили к другому нижнекамцу, отправившемуся на СВО, – об этом стало известно от его супруги. Всего Сафиуллину удалось получить 174 тыс. рублей.

В декабре 2024 года неизвестные оформили такие же документы на однофамильца чиновника, получив еще 87 тыс. рублей. 20 апреля суд избрал Сафиуллину меру пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело расследуется.