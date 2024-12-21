НКО РТ получили гранты на проекты по поддержке семьи на 53 млн рублей

Некоммерческие организации Татарстана в 2024 году получили гранты на сумму 53 миллиона рублей для реализации проектов, направленных на поддержку семей. Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева сообщила об этом на пресс-конференции в «Татар-информе».

По итогам республиканских грантов было выделено 30 миллионов рублей, а по федеральным программам — 23 миллиона рублей на указанные проекты. Валеева отметила, что в текущем году в рамках республиканского конкурса Раиса РТ пять проектов, связанных с профилактикой социально-негативных явлений среди молодежи, получили поддержку на сумму около 5 миллионов рублей. В сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства была выделена сумма порядка 25 миллионов рублей. Также были поданы заявки в фонд Президентских грантов РФ, где получена поддержка в размере 23 миллионов рублей. Таким образом, на решение актуальных социальных вопросов было привлечено 50 миллионов рублей.

Она подчеркнула важность объединения усилий всех некоммерческих организаций в вопросах поддержки семей, что позволит создать условия для улучшения благополучия и предотвращения негативных проявлений в обществе.

В течение Года семьи проведено более 1000 мероприятий, организованных Министерством труда, занятости и социальной защиты Татарстана, активное участие в которых приняли некоммерческие организации. Заместитель министра труда РТ Юлия Абдреева сообщила, что они работают с организациями, которые помогают семьям в трудной жизненной ситуации, включая около 10, оказывающих поддержку семьям с детьми. Каждый год около 6 тысяч детей через эти организации получают необходимую помощь, что позволяет им научиться основным социально-бытовым навыкам и стать более самостоятельными.

Кроме того, некоммерческие организации активно взаимодействуют с родителями, оказывая им помощь в решении актуальных проблем и предоставляя рекомендации по самым важным вопросам.