НКО Татарстана: цифровая отчетность в Минюст стала доступной

Некоммерческие организации Татарстана теперь могут подавать отчетность в Министерство юстиции России в электронном формате, благодаря новой платформе. Как сообщили в Управлении Минюста РФ по Татарстану, этот сервис уже доступен для всех НКО.

Тестирование платформы началось в первом квартале 2024 года, и теперь каждая зарегистрированная организация может использовать её функционал. Также для НКО предусмотрены личные кабинеты, которые упрощают подачу отчетов.

С начала нового года на портале доступно размещение актуальных редакций уставов, информация о проводимых мероприятиях, программах и поступлениях пожертвований, что соответствует требованиям законодательства.

Чтобы подать отчет, организации должны заполнить унифицированную форму в личном кабинете, доступ к которому возможен через регистрацию на портале «Госуслуги». Упрощает процесс подачи предзаполненные формы, которые автоматически запрашиваются из базы данных Министерства юстиции. В дополнение к этому в системе предложены рекомендации для упрощения процесса внесения данных.