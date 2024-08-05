«Ночной велофест» пройдет в Казани 17 августа

17 августа Казань погрузится в атмосферу юбилейного «Ночного велофеста», посвященного «Году семьи». Участников ждет ночной велозаезд по историческим улочкам и набережным.

Старт и финиш велопрогулки в этом году пройдут у Центра семьи «Казан» – символа любви и семейного счастья. Сбор участников начнется в 20:00, а ровно в 22:00 праздничная велоколонна отправится по специально подготовленному 14-километровому маршруту.

Во время велопрогулки будет доступна аудиоэкскурсия.

Организаторы «Ночного велофеста» приглашают присоединиться к празднику всех желающих, особенно семьи с детьми. Гостей призывают проявить фантазию и создать яркие образы, украсив себя и свои велосипеды неоновой иллюминацией. Авторы самых креативных образов получат памятные призы.

Для участия в велофесте необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия до 22:00 17 августа.