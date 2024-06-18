Ночью и утром Казань сражалась с потоками воды: как работают ливневки и как помочь дорожным службам

Прошедшие ночь и утро в Казани стали испытанием для дорожных служб города. После сильного дождя на улицах образовались потоки воды, с которыми боролись работники МУП «Городское благоустройство».

Фото: © Комитет внешнего благоустройства Казани

В пресс-службе предприятия рассказали, что большая масса воды постепенно уходит в ливневки, расположенные по краям дорог. Однако лотки и решетки занимают небольшую площадь по отношению к дороге, поэтому сразу не могут принять большой поток воды. Но вода не стоит, а продолжает уходить в сети и через какое-то время дорога остается чистой.

Часто причиной подтоплений становится мусор или листва в решетках ливневок. Об этом жители могут сообщать в диспетчерскую 555-07-96. Городские предприятия также объезжают улицы во время дождя и устраняют засоры.

В эту ночь и утро дорожные службы боролись со стихией на улицах Салимжанова, Амирхана Еники, проспекте Победы – Зорге, улице Девятаева, Танковом кольце, Подлужной улице и Адоратского.