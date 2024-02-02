Ночью на пожаре в Казани спасли шесть человек

news_top_970_100
Город
2 февраля 2024  11:51
Автор:
Виктория Осинина

Ночью на Адоратского, 1а в Казани возник пожар в спальной комнате двухкомнатной квартиры на седьмом этаже 19-этажного дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. В лифтовом холле и общем тамбуре создалось сильное задымление. Едкий дым стал заходить в квартиры. Сотрудники пожарной охраны из соседних квартир на седьмом этаже спасли шесть человек, в том числе одного ребёнка.  Ещё пять человек эвакуировались сами до прибытия пожарных. 

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Возможно, к пожару привело короткое замыкание люстры.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Ночью на пожаре в Казани спасли шесть человек
Турнир по корэш памяти Мусы Джалиля соберет более 40 команд
Зачем люди идут в социальные сети?
Зачем люди идут в социальные сети?
Дворцу культуры железнодорожников - 65 лет!
Дворцу культуры железнодорожников - 65 лет!
В Татарстане заработает экспертный центр по маткапиталу
Лаишевский район станет местом притяжения яхтсменов
Лаишевский район станет местом притяжения яхтсменов
Общественная палата РТ и «Единая Россия» договорились о наблюдении за выборами
В Казани более 700 школьников записались на проект «Мой первый пояс дзюдо»