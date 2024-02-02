Ночью на пожаре в Казани спасли шесть человек

Ночью на Адоратского, 1а в Казани возник пожар в спальной комнате двухкомнатной квартиры на седьмом этаже 19-этажного дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. В лифтовом холле и общем тамбуре создалось сильное задымление. Едкий дым стал заходить в квартиры. Сотрудники пожарной охраны из соседних квартир на седьмом этаже спасли шесть человек, в том числе одного ребёнка. Ещё пять человек эвакуировались сами до прибытия пожарных.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Возможно, к пожару привело короткое замыкание люстры.