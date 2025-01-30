Ночью в Казани инспекторы ГАИ устроили погоню за нарушителем на «Калине»

Госавтоинспекция Казани в своем телеграм-канале поделилась видео ночной погони за нарушителем. В результате преследования, водитель и пассажир легковушки оказались в больнице.

По сообщениям ведомства, ночью 30 января, сотрудники Госавтоинспекции начали преследование автомобиля Лада Калина, водитель которого проигнорировал требование об остановке. В итоге погоня проходила на 7 улицах города, после чего на пересечении улиц Татарстан и Меховщиков нарушитель не справился с управлением, его автомобиль занесло, после чего он наехал на препятствие и несколько раз перевернулся в воздухе. Водитель и пассажир получили различные травмы и были доставлены в больницу. А сильно поврежденный автомобиль отравлен на спецстоянку.

На нарушителя было составлено множество административным материалов, таких как неподчинение требованию об остановке, опасное вождение, выезд на встречную полосу и проезд на запрещающий сигнал светофора.