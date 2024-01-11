Ночью в Казани задержали нетрезвую 21-летнюю автоледи за рулем каршеринга

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Город
11 января 2024  16:24
Автор:
Виктория Осинина

Сегодня ночью примерно в 01.20 в Казани на ул. Дементьева экипажем полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Казани был остановлен автомобиль каршеринг «Хундай», под управлением 21-летней девушки, которая была с признаками алкогольного опьянения. Прибор «АЛКОТЕКТОР» показал результат - 0,347 мг/л. В отношении водителя составлен административный материал по ч.1 статьи 12.8 РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния – это влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Автомобиль помещен на спецстоянку.  

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