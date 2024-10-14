Ночью в Татарстане ожидается -11

По данным Гидрометцентра Татарстана, в ночь на 14 октября воздух в столице республики остыл до -7 градусов. Еще более морозная погода установилась в некоторых районах Татарстана, где температура опускалась до -11 градусов.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни в республике сохранится холодная погода. Днем во вторник, 15 октября, воздух прогреется до +7…+12 градусов. В ночь на среду ожидаются заморозки до -5 градусов, а в южных и восточных районах республики столбики термометров могут опуститься до -6…-11 градусов.