Ноксинский лес, парк Петрова и Большое Чайковое озеро - лидеры голосования за объекты благоустройства

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Город
6 мая 2024  10:32
Автор:
Эндже Гарафиева

В казанской мэрии огласили результаты всероссийского голосования, в рамках которого горожане выбирали объекты благоустройства на 2025 год. Оно продолжалось с 15 марта по 30 апреля – 1,5 месяца.

Так, казанцы выбрали, что в следующем году появятся общественные пространства на территориях Большого Чайкового озера и парка Петрова, где благодаря проведенному голосованию рабочие завершат вторые очереди строительства. А еще бригады дойдут до Ноксинского леса.

За тройкой лидеров расположились вторая очередь сквера Северного вокзала и сквер Славы.

Всего в перечне были 24 объекта Казани. За них проголосовали 133 тысячи горожан.

«Предложения, внесенные через «Свой вариант» еще предстоит изучить», – подчеркнули в мэрии.

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