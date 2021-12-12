Noor: «На запись нашего альбома мы собрали более сорока тысяч рублей от неравнодушных слушателей»

Noor – это дуэт двух мусульманок, перебравшихся из Казани в Москву, поющие о своем, девичьем, тонко и нежно, но в то же время затрагивая очень непростые темы: познаниz себя и мира, борьбs с отчаянием и выходf из зоны комфорта.

Группа исполняет песни собственного сочинения, а также каверы под гитару на народные татарские мелодии. Текст и музыку девочки пишут совместно, Алсу играет на гитаре, а Эльвина исполняет песни. Алсу – 20 лет, учится в Московском государственном лингвистическом университете. Помимо музыкальной деятельности она преподает английский язык в детском саду. Эльвине 19 лет. Она совмещает работу фотографа и преподавателя, обучая детей татарскому языку в частной школе.

В начале декабря дуэт выпустил свой первый альбом под названием «Сәлам», описывающий жизнь молодой девушки, которая познает себя, мир, встречаясь с трудностями на пути. Также он о мгновениях молодости и поиске себя. Корреспондент «КВ» поговорила с Алсу Айбушевой о рождении песен, душевных терзаниях и лейбле «Yummy Music»

Алсу, расскажи немного о вас, как вы познакомились и решили создать свой «луч света» (noor в переводе с татарского означает «луч»— прим. Ред.)?

Учась, в одной гимназии в Казани, мы особо не разговаривали, и только спустя годы, встретившись в Москве, подружились и с первого же дня нашего «знакомства» начали петь. Сейчас звучит очень странно, но до общения с Эльвиной, я считала ее высокомерной, и что нам с ней не по пути, но после нашей «встречи века», конечно, я не могла ставить такие слова, как «высокомерие», и Эльвину рядом. И с первой встречи было ощущение, словно мы знаем друг друга не один день и не два, а всю жизнь. Живя в Москве, мы ощутили сильнейшую тягу к родному, и с этого «переломного момента» началась наша история, история под названием «Noor».

Вы из религиозных семей или же самостоятельно пришли к вере?

Нет, мы не из религиозных семей, мы обе пришли к вере самостоятельно.

Принятие ислама было моим взвешенным и осознанным решением, я никогда не делала что-то для того, чтобы делать, или то, что ждут от меня другие. Этот импульс к принятию ислама скорее возник после моего погружения в духовные искания, меня в исламе особенно привлекла логика, с которой даются ответы на жизненные основополагающие вопросы.

Также слепой вере я никогда не предавалась и в религии всегда искала ответы на внутренние вопросы, а в жизни найти разгадки на вопросы религии. Но несмотря на то, что причины перехода в ислам у нас с Эльвиной, я думаю, разные. Объединяет же нас то, что независимо друг от друга мы сами выбрали для себя ислам.

Клипы с участием мусульманок всегда вызывают общественный резонанс, и у меня вопрос, ислам устанавливает некие рамки в творчестве?

Нет, на самом деле ислам нас никак не ограничивает в правах, не ставит перед нами рамки, ислам вдохновляет что-то создавать. И я думаю, это является мощным бэкграундом наших песен.

Что послужило толчком к созданию альбома?

Изначально мы записывали каверы, но со временем поняли, что они не выражают нас в полной мере, и решили создать что-то свое, что до конца будет выражать наши мысли, чувства, переживания. Также к созданию дуэта подтолкнула идея необходимости внести свой вклад в развитие общества и культуры татарского народа.

Нашу первую песню «Изге мизгел» мы написали буквально за 15 минут и благополучно о ней забыли, разъехавшись по домам во время карантина. Позднее, когда снова встретились в Москве, вспомнили о нашей песни и решили дать ей «жизнь», исполнив людям вживую. И она «зашла», понравилась людям, и это дало нам некий толчок, вдохновение для написания следующих песен, которые позднее вошли в наш первый альбом.

Также не могу не сказать, что на запись нашего альбома мы собрали более сорока тысяч рублей от неравнодушных слушателей, и очень хотели сделать его качественным, несмотря на то, что стараемся сохранять любительский уровень.

Как бы вы кратко сформулировали – о чем и для кого этот альбом?



– Этот альбом писался в прошлом году, у нас на обложке есть четыре ключевых слова, которые выражают суть всей нашей пластинки. Они написаны в загадочной форме для того, чтобы слушатели самостоятельно поразмышляли, о чем наши песни.

На самом деле наш альбом абсолютно не ограничен по возрастной категории, к примеру, у нас проходили квартирники, и мы совершенно не ожидали увидеть людей разных возрастов и разных национальностей, и было очень приятно получать отклик не только от молодых людей, но и от старшего поколения, которые подходили и говорили, что песни отличаются глубоким смыслом и уточняли точно ли мы являемся авторами сочинений. (смеется)

Чем вы вдохновлялись при записи? Надо признаться, ваши песни очень «нетипичны» для татарской эстрады, и стилистически альбом очень насыщенный.

Наверное, ответ таков – мы вдохновляемся друг другом. Очень классно, что мы вдвоем, когда в какой-то-то момент один из нас начинает не верить в себя, есть второй, который его поддержит.

Наш альбом – это задушевная беседа, песни в которой рождены после наших глубоких и очень душевных разговоров. Не могу сказать, что мы вдохновлялись кем-то, мне очень нравятся такие исполнители татарской эстрады как: Мубай, также группа «Чиклэвек», но все же больше черпали вдохновение друг от друга.

На данный момент музыка приносит вам заработок?

Нет, на данный момент музыка не приносит нам прибыли, и изначально мы не ставили цель – заработать на этом деле. Мы поем исключительно потому, что хотим это делать, и если нас просят выступить, мы не берем за это денег, особенно если это татарские проекты, такие как: интеллектуальная игра «Чиклэвек» или концерты в татарско-культурном центре. Однажды мы попросили гонорар за выступление на свадьбе, но были мы только на одной свадьбе. (смеется).

Сейчас мы состоим в лейбле Yummy Music, где на себя ребята взяли полностью рекламу нашего дуэта в социальных сетях, а также размещение песен на различных цифровых платформах.

Расскажи, немного о сотрудничестве, как вы стали исполнителями первого татарского инди-лейбла?

С лейблом мы списались самостоятельно, сразу же получили положительный ответ и начали работать над альбомом. На данный момент у нас нет договора о сотрудничестве, и собственно, условий сотрудничества также нет, это остается фактом. Лейбл на себя берет продюсирование, продвижением нашей музыки, а также организацию концертов.

Фото: из личного архива Алсу

У вас достаточно личные, очень тонкие песни. Расскажи истории, заложенные в них?

Ой, уже прошел год с написания песен, и вспомнить сразу достаточно сложно. Песня «Изге мизгел» – наша первая акустическая песня, написанная в феврале примерно за 15 минут, прошла действительно большой путь. Она является переломной, именно о непростом этапе в жизни человека.

Когда мы прилагаем множество усилий, нам кажется, что в нашей жизни ничего не меняется, будто темный лес окружил тебя, но все не так. И если ты не сдашься и настроишь себя сделать чуть больше, ты обязательно выйдешь в цветочное поле, где тебе будет хорошо. Эта песня является неким призывом не бояться, реализовывать свой потенциал и делиться с миром тем, чем тебя наградил Всевышний.

Что нам как зрителям ждать от вас в будущем: клип или, возможно, новый альбом?

Сейчас мы ничего не можем обещать, скорее всего следует ожидать наших живых выступлений в Казани, возможно, это будет квартирник или выступления на городских мероприятиях. Мы также очень хотим встретиться со слушателями, когда это будет возможным, но с учетом сегодняшней эпидемиологической ситуации, это непросто.

