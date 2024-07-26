Новая амбулатория появится в казанском поселке Борисоглебское

В поселке Борисоглебское под Казанью строится новый офис врача общей практики и педиатра. Как сообщают в администрации района, завершить работы планируется уже к концу этого года.

Фото: мэрия Казани

Новая амбулатория сможет принимать не только жителей самого Борисоглебского, но и казанцев из соседних жилых массивов. Здесь будут вести прием терапевт, педиатр, а также узкие специалисты – по графику. В амбулатории предусмотрены процедурный и прививочный кабинеты.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение».