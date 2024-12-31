Новая дорога в Татарстане: более 320 тысяч машин за первые дни

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Республика
31 декабря 2024  17:48

22 декабря в Татарстане открылось движение по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов, включая новый мост через Каму. За короткий срок по новой трассе проехали уже более 320 тысяч автомобилей. Об этом сообщил заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Алмаз Галеев на брифинге в Кабинете Министров Республики Татарстан.  

«Ежедневно по мосту протяженностью 1,3 километра в составе обхода проезжает в среднем 17 945 машин», — отметил Галеев.  

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов стал частью трассы М7 «Волга» и войдет в скоростной маршрут Казань — Екатеринбург. Строительство завершилось менее чем за два года. В состав объекта вошли четырехполосная автодорога длиной 81 километр, десять мостов, шесть транспортных развязок, 11 путепроводов и пять многоуровневых пересечений.  

В настоящее время завершается реконструкция участков трассы М7 с 1061-го по 1166-й километр, а также строительство надземных пешеходных переходов на участке от Казани до поворота на Костенеево. Эти объекты также являются частью транспортного коридора Казань — Екатеринбург.

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