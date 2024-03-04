Новая глава в истории мирового спорта завершилась

Перед ней прошло самое последнее соревнование – финал по фиджитал-футболу. Наши ребята в драматичной борьбе уступили уругвайцам. Но второй место – тоже отличный результат.

Также перед началом церемонии вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта РФ Олег Матыцин и Раис Татарстана Рустам Минниханов наградили лучших волонтеров этого мультиспортивного турнира.

Напомним, что всего в организации «Игр Будущего» участвовало более 2 тысяч добровольцев. Причем, не только из Татарстана, а и из других регионов, а также из 22 стран мира и 46 регионов России. Главное условие их отбора – владение русским и английскими языками. На лучшими были признан только 21 волонтер.

Корреспонденту удалось немного пообщаться с одной из самых молодых волонтерок. Сабина – старшеклассница казанской школы №107. В свои 17 лет она уже успела поволонтерить на нескольких мероприятиях. На этом ее особо впечатлила встреча с блогером Бустером, который даже помахал ей рукой. Также девочке удалось сделать совместное фото с Артемом Дзюбой. «Это было прикольно», – добавила волонтер.

Чернышенко напомнил, что волонтерское движение в России активно стало развиваться как раз в Казани в преддверии Универсиады-2013. «Это огромная честь, что именно вы стали волонтерами первого в истории турнира «Игры Будущего», который прошел в спортивной столице России - в городе Казань», - отметил спикер в своей поздравительной речи.

«Вы сделали еще одно чудо, которое рождено в России, в Татарстане, которое подарило миру проект фиджитал-направления. Мы гордимся, что Россия дарит миру великий проект и радость общения», - со своей стороны заявил Матыцин.

А глава Татарстана отметил помощь из других стран и регионов: «В проведении «Игр Будущего» нам помогали тысячи неравнодушных людей из разных регионов России и десятков стран мира. Мы гордимся, что наши игры самые лучшие в мире, а вы – самые лучшие волонтеры».

Сама церемония началась с выступления Минниханова, который поздравил всех с успешным завершением игр. «Сегодняшнее мероприятие торжественное, но немного грустное. Столица Татарстана была во внимании всего мирового сообщества две недели. Я искренне хочу поблагодарить руководство страны, президента России Владимира Путина за доверие провести это мероприятие у нас, глав других государств СНГ, которые нашли время посетить игры», – сказал в частности Раис РТ.

В роли весьма задорных ведущих торжества вечера выступили российский шоумен Игорь Лантратов и известная китайская телеведущая Дуань Юушан. Первый поднимал зал и активно комментировал происходящее на сцене на русском языке. Юушан отвечала за взаимодействие с англоязычными зрителями. Кстати, китайская ведущая как прилично гостье в начале похвалила наш город, в который, по ее же словам, просто влюбилась. Несмотря на стоящий в отдельные дни 15-градусный мороз, не характерный для китайского климата.

Сама церемония представляла из себя концерт, перемежающейся общением со зрителями. Яркий пример такого общения – ведущие подошли к импровизированным трибунам, чтобы накоротке поговорить с одним из участников турнира, приехавшего в Казань из далекой Бразилии. Настоящее его имя Ренато. Но Лантратов представил его как Рената. Видимо, потому что тот был в тюбетейке. Собственно, «Ренат» уже не в первый раз приезжает в Татарстан. И не понаслышке знаком с чак-чаком, который успел стать его любимым лакомством.

Среди выступавших певцов были как вполне реальные кумиры нынешней молодежи, так и виртуальные исполнители. Из живых исполнителей выступали Клава Кока, LYRIQ, группа «Моя Мишель» и Niletto. Но также выступала и пятерка так называемых виртуальных аватаров. Принцип был такой: один аватар представлял какой-то из вызовов «Игр будущего». Kash’AI олицетворял тактику, EL3ktra – технологии, e-ONE – спорт, Turb0 – скорость, Str@’ta – стратегию. Шестой вызов, куда вошла расширенная программа соревнований, по всей видимости, олицетворяли молодежные певцы.

Кульминацией закрытия стало массовое исполнение хита Димы Билана «Невозможное возможно» и скандирование волонтерами «До свидания, Казань!». К исполнению песни присоединились даже высокие гости из Москвы.

Также в конце кратко подвели итоги турнира. Участие в нем приняли более 2 тысяч спортсменов из 107 стран. В разных дисциплинах победили команды из 12 стран: помимо России победителями стали Китай, Индия, Казахстан, Белоруссия, Испания, Южная Корея, Филиппины, Уругвай, Эквадор, Аргентина и Колумбия. А 236 спортсменов стали призерами. Вот всего несколько примеров: российская команда стала сильнейшей в кибератлетике. Команда Entity – это сборная солянка из игроков из России, Казахстана и Филиппин каким-то чудом вырвала победу у китайцев в суперфинале по Dota 2. Chain Crew, за которую выступают братья Ризаевы из Татарстана и один представитель Испании победила в фиджитал-BMX.

Посмотрели «Игры Будущего» более 2 млрд зрителей по всему миру.