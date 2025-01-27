Новая площадка для вторсырья откроется в Казани в 2025 году

В весенний период 2025 года в Советском районе Казани планируется открытие второй «Точки сбора» вторсырья. Об этом сообщил Евгений Чекашов, генеральный директор регионального оператора УК «ПЖКХ», на деловом понедельнике в мэрии города.

«Мы рады анонсировать, что весной 2025 года состоится открытие второго пункта, который жители нашего района с нетерпением ждали», — отметил Чекашов. Новый специализированный пункт будет расположен по адресу: ул. Родины, д. 45.

Сейчас первый пункт по приему 39 видов вторсырья работает в Московском районе по адресу: ул. Васильченко, д. 6. За 2024 год там было собрано 200 тонн отходов, среди которых наиболее часто сдают мягкий пластик, картон, ПЭТ-бутылки и резину. Пункт уже посетили более 6 тысяч человек.