Новая поликлиника на 36 тысяч пациентов откроется в Казани к 30 августа

Мэр Казани Ильсур Метшин проверил ход строительства нового филиала городской поликлиники №20 на улице Умырзая. Медицинское учреждение, возводимое в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", будет обслуживать жителей новостроек Советского района и близлежащих поселков.
Ключевые особенности проекта:
- Площадь здания — 7,1 тыс. кв.м
- 17 специализированных отделений
- 130 медицинских кабинетов
- Ежедневная пропускная способность — 400 пациентов
- Штат из 390 сотрудников
"Это важный социальный объект для развивающегося района. Жители получат всю необходимую медицинскую помощь в шаговой доступности", — отметил Метшин во время осмотра.
Распределение помещений:
- 1 этаж: травмпункт, лаборатория, отделение неотложной помощи
- 2 этаж: женская консультация и терапевтическое отделение
- 3 этаж: дневной стационар и реабилитация
- 4 этаж: операционный блок и стоматология
- 5 этаж: онкоцентр и конференц-зал
Строительные работы, начатые в феврале, выполняются компанией "Алтын Групп". На объекте задействовано 80 рабочих и 3 единицы техники. Поставка современного оборудования, включая КТ и эндоскопический комплекс, запланирована на август.
Новая поликлиника станет шестым филиалом учреждения и позволит разгрузить существующие медучреждения района.