Новая поликлиника на 36 тысяч пациентов откроется в Казани к 30 августа

Мэр Казани Ильсур Метшин проверил ход строительства нового филиала городской поликлиники №20 на улице Умырзая. Медицинское учреждение, возводимое в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", будет обслуживать жителей новостроек Советского района и близлежащих поселков.

Ключевые особенности проекта:

Площадь здания — 7,1 тыс. кв.м

17 специализированных отделений

130 медицинских кабинетов

Ежедневная пропускная способность — 400 пациентов

Штат из 390 сотрудников

"Это важный социальный объект для развивающегося района. Жители получат всю необходимую медицинскую помощь в шаговой доступности", — отметил Метшин во время осмотра.

Распределение помещений:

1 этаж: травмпункт, лаборатория, отделение неотложной помощи

2 этаж: женская консультация и терапевтическое отделение

3 этаж: дневной стационар и реабилитация

4 этаж: операционный блок и стоматология

5 этаж: онкоцентр и конференц-зал

Строительные работы, начатые в феврале, выполняются компанией "Алтын Групп". На объекте задействовано 80 рабочих и 3 единицы техники. Поставка современного оборудования, включая КТ и эндоскопический комплекс, запланирована на август.

Новая поликлиника станет шестым филиалом учреждения и позволит разгрузить существующие медучреждения района.