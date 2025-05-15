Новая поликлиника на 36 тысяч пациентов откроется в Казани к 30 августа

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Город
15 мая 2025  15:15

Мэр Казани Ильсур Метшин проверил ход строительства нового филиала городской поликлиники №20 на улице Умырзая. Медицинское учреждение, возводимое в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", будет обслуживать жителей новостроек Советского района и близлежащих поселков.

Ключевые особенности проекта:

  • Площадь здания — 7,1 тыс. кв.м
  • 17 специализированных отделений
  • 130 медицинских кабинетов
  • Ежедневная пропускная способность — 400 пациентов
  • Штат из 390 сотрудников

"Это важный социальный объект для развивающегося района. Жители получат всю необходимую медицинскую помощь в шаговой доступности", — отметил Метшин во время осмотра.

Распределение помещений:

  • 1 этаж: травмпункт, лаборатория, отделение неотложной помощи
  • 2 этаж: женская консультация и терапевтическое отделение
  • 3 этаж: дневной стационар и реабилитация
  • 4 этаж: операционный блок и стоматология
  • 5 этаж: онкоцентр и конференц-зал

Строительные работы, начатые в феврале, выполняются компанией "Алтын Групп". На объекте задействовано 80 рабочих и 3 единицы техники. Поставка современного оборудования, включая КТ и эндоскопический комплекс, запланирована на август.

Новая поликлиника станет шестым филиалом учреждения и позволит разгрузить существующие медучреждения района.

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