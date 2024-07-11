Новая школа на 1224 места в ЖК «Новые Горки» готова на 83%

В Советском районе Казани к 1 сентября откроется новая школа на 1224 места, расположенная рядом с ЖК «Новые Горки» на улице Родины. Строительство объекта, которое ведется по национальному проекту «Образование», уже завершается.

Школа, названная «Родина», станет эколого-технологической с профильными кабинетами химии и биологии. В ней будут оборудованы столовая на 612 мест, актовый зал на 306 человек, большой спортивный зал, а также две спортивные площадки для игр в футбол, баскетбол и волейбол.

Мэр Казани Ильсур Метшин, проверивший ход строительства, отметил, что в новом микрорайоне ожидается проживание около 14 тысяч человек, поэтому новая школа поможет разгрузить близлежащие учебные заведения.

Дизайн школы отражает ее экологическую направленность: стены украшены названиями географических объектов Татарстана, изображениями деревьев, растений, животных и рыб.

В школе будет реализована программа углубленного изучения биологии и химии, а также промышленной экологии и экобиотехнологии. Территория школы будет благоустроена: высадят деревья, организуют тренажерную зону, установят малые архитектурные формы, а также оборудуют парковку для родителей и школьников.