Новая теплоэлектростанция строится в Зеленодольском районе

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Республика
19 сентября 2024  13:57
Автор:
Эндже Гарафиева

В Зеленодольском районе проходит проверка теплоэлектростанции-2. Госстройнадзор РТ инспектирует второй этап строительства объекта, который стартовал летом этого года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 

 Фото: © Госстройнадзор РТ

Новое здание представляет собой одноэтажное строение с прямоугольной формой. Проект предусматривает наличие эвакуационных выходов из всех помещений, а также скатную, малоуклонную, неэксплуатируемую кровлю с покрытием из заводских сэндвич-панелей. Для доступа на кровлю предусмотрена наружная пожарная лестница с ограждением.

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Новая теплоэлектростанция строится в Зеленодольском районе
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