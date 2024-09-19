Новая теплоэлектростанция строится в Зеленодольском районе

В Зеленодольском районе проходит проверка теплоэлектростанции-2. Госстройнадзор РТ инспектирует второй этап строительства объекта, который стартовал летом этого года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: © Госстройнадзор РТ

Новое здание представляет собой одноэтажное строение с прямоугольной формой. Проект предусматривает наличие эвакуационных выходов из всех помещений, а также скатную, малоуклонную, неэксплуатируемую кровлю с покрытием из заводских сэндвич-панелей. Для доступа на кровлю предусмотрена наружная пожарная лестница с ограждением.