«Новая волна» возвращается: Казань готовится к музыкальному фестивалю

С 21 по 26 августа Казань примет международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Город ждал этого события десять лет, и теперь мечта стала реальностью – об этом сообщил мэр Ильсур Метшин.

Чтобы конкурс состоялся, жители собрали 100 тысяч подписей, которые отправили в Москву. Для градоначальника, недавно отметившего 56-летие, эта новость стала лучшим подарком.

Идейный вдохновитель «Новой волны» – народный артист России Игорь Крутой. Он признался, что любит Казань и считает ее одним из лучших городов. Композитор уверен, что фестиваль пройдет на высоком уровне.

Конкурс пройдет у центра семьи «Казан». Подать заявку можно до 15 мая, участие открыто для артистов от 16 до 35 лет. В жюри войдут Филипп Киркоров, Люся Чеботина и Анна Asti, а на сцене выступят Алсу, Дима Билан, Николай Басков, Олег Газманов и Сергей Лазарев.