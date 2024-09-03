Новое граффити в Казани посвятили труду ученых

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Город
3 сентября 2024  17:50
Автор:
Эндже Гарафиева

В двух районах Казани появились новые арт-объекты. Это яркое граффити, посвященное науке и знаниям.

 ​​​​​Фото: © официальный телеграм-канал Авиастроительного и Ново-Савиновского районов

Изображения украсили две стены домов № 57 и 59 по улице Чистопольской. На одной из них изображены созвездия Большой Медведицы, на другой – две руки. Так, одна тянется к яблоку, как к символу познания, другая – словно делится знаниями.

В администрации подчеркнули, что в рамках подготовки к саммиту БРИКС на улице Чистопольской были отремонтированы фасады нескольких домов, включая дома № 47, 49, 55 и 57, расположенные неподалеку от нового арт-объекта.

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