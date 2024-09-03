Новое граффити в Казани посвятили труду ученых

В двух районах Казани появились новые арт-объекты. Это яркое граффити, посвященное науке и знаниям.

​​​​​Фото: © официальный телеграм-канал Авиастроительного и Ново-Савиновского районов

Изображения украсили две стены домов № 57 и 59 по улице Чистопольской. На одной из них изображены созвездия Большой Медведицы, на другой – две руки. Так, одна тянется к яблоку, как к символу познания, другая – словно делится знаниями.

В администрации подчеркнули, что в рамках подготовки к саммиту БРИКС на улице Чистопольской были отремонтированы фасады нескольких домов, включая дома № 47, 49, 55 и 57, расположенные неподалеку от нового арт-объекта.