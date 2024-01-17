Новое поколение борется за здоровый образ жизни

Активисты татарстанского отделения «Молодой гвардии Единой России», предварительно изучив виртуальную карту Казани, определили магазины, торгующие табаком и вейпами с нарушением закона. Да, это можно сделать, не выходя из помещения, исключительно по картам. В частности, пункт 7 статьи 19 Федерального закона от 23.02.2013 №15 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» прямо запрещает торговлю табачной продукцией на расстоянии менее 100 метров от образовательных организаций. Причем к таким объектам относятся и детсады, хотя их воспитанники вряд ли понимают, что такое сигарета.

Молодогвардейцы 11 января отправились в рейд по некоторым точкам, торгующим табачной продукцией и вейпами на территории Ново-Савиновского района. Руководитель регионального штаба «Молодой гвардии» РТ Руслан Шигабутдинов, возглавлявший группу активистов, отметил в разговоре с корреспондентом, что никаких официальных полномочий у них нет, они же не госорган. Поэтому продавцов торговых точек, где нарушается закон, просто предупредили об этом.

Ориентировочно в феврале при подведении итогов проверок активисты «Молодой гвардии» планируют рассказать о них депутату Госдумы РФ Максиму Топилину и главе Управления Роспотребнадзора по РТ Марине Патяшиной. Но еще раньше результаты своего исследования молодогвардейцы отправят в Роспотребнадзор, который должен следить за соблюдением закона в этой сфере.

Журналисту показалось странным, что расположенный в одном здании с табачным магазинчиком круглосуточный бар (в народе прозванный «наливайка») не вызвал никакого интереса у активистов в ходе рейда. Однако Шигабутдинов пояснил, что торговля спиртным никак не относится к ФЗ №15, следовательно, не входит в сферу их нынешних интересов.

А какие варианты есть у торговцев табаком, если магазин располагается слишком близко к школе или детсаду? По словам Шигабутдинова, только один - переезжать на другое место. Однако один из продавцов табачного магазина, назвавшийся Павлом, заявил корреспонденту, что переезд - это крайний вариант. Сначала их хозяин проверит, действительно ли имеет место нарушение. А затем попробует оспорить постановление Роспотребнадзора, если, конечно, до этого дойдет.

Кстати, это далеко не первая инициатива молодогвардейцев, связанная с борьбой с табаком. Минувшим летом они уже проверили более 300 ларьков на запрет демонстрации вейпов на витринах, продажу вейпов лицам до 18 лет, размещение плакатов и рекламы вейпов, а также на интернет-торговлю вейпами и их частями.