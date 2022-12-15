Новое восприятие музыки: в Казани представили анимационный проект «Кара Урман»

В Казани представили музыкальный анимационный проект «Кара Урман». Это первый и уникальный в своем роде проект, который был сделан татарстанцами из разных частей мира. В течение года люди из Москвы, Индонезии, США и самой Казани работали над реализацией идеи популяризации татарской классики. Они переложили татарскую народную песню «Кара Урман» в формат, который будет воспринят более широкой аудиторией.

«Мы все, кто работал над этим проектом, из татарской нации, независимо от того, каким образом и когда мы разъехались. Я выбрал композицию Ильгама Шакирова „Кара Урман« изначально с мыслями о дедушке, который всегда любил петь эту песню. Почему именно эта песня, непонятно, мы не знали, когда появилась эта песня, о чем она. Поэтому мы начали домысливать, и у нас появилась эта история, чтобы наши сверстники и современники могли ее воспринимать», — рассказал Марсель Давлетшин, продюсер и автор идеи.

Сама анимация выглядит как абстрактная картина, перетекающая из одной формы в другую. По сюжету главным лицом является девочка, которая борется с «темной стороной», а потом с ней примеряется. Но каждый может увидеть что-то свое, в этом и была задумка художников.

«Не хотелось делать то, что очень читаемо. Хотелось какой-то абстракции, которую зритель сможет дополнительно интерпретировать. Я отталкивался от музыки, она задавала общий тон. В музыке есть два момента, первый — это плавный, а второй — более динамичный. Поэтому в первый пеймент у девочки что-то типа панической атаки, она сама себя пугает, а во второй половине она уже бежит от себя», — рассказал о работе Стив Картон, аниматор и визуализатор проекта.

Автор проекта заявил, что продолжению проекта быть, ну а пока «Кара Урман» можно посмотреть на youtube.