Новогоднее шоу «Кремлевской елки» покажут по телеканалу «Карусель»

Новогоднее шоу на сцене Государственного Кремлевского дворца в этом году пройдет без зрителей, но представление покажут для всех на телеканале «Карусель». Таке решение связано с коронавирусной обстановкой в стране и мире в целях сохранения здоровья детей.

Сюжет «Волшебной сказки Стеклодува» рассказывает о мальчике Саше, которому для взросления приходится сначала разочароваться в своих друзьях, чтобы затем обрести их снова. Каждого персонажа Волшебник Стеклодув будет помещать в новогодние игрушки, созданные из северного сияния, блеска глаз, морозного воздуха, теплых слов. Героями сказки также станут уже всем с детства знакомые Гуси-Лебеди, Емеля, Печка, Щука и другие. Им выпала участь исполнять самые заветные новогодние желания.

«Теперь благодаря телевидению “Кремлевская елка» приходит в каждый дом! Стать ее очевидцами могут все маленькие телезрители страны со своими родными и близкими: бабушками, дедушками, папами и мамами. Нас ждет новая сказка, в которой часть персонажей нам всем хорошо знакома, а с другими нам предстоит встретиться впервые», – рассказала главный редактор телеканала «Карусель» Вера Оболонкина.

Роли в новогодней сказке будут играть юные артисты детского театра «Домисолька» и театральных студий Москвы. Для создания общего праздника будут привлечены более ста актёров и артистов балета.

Созданием новогоднего представления занимались заслуженный деятель искусств Российской Федерации, классик музыкальных постановок для детей Ефрем Подгайц в соавторстве с классиком детской литературы Андреем Усачёвым и сценаристами Ольгой Собениной и Александром Жуковым.

Режиссёр-постановщик представления — Алексей Малыхин, художник-постановщик — заслуженный деятель искусств Российской Федерации Анатолий Нежный.