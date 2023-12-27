Новогодние каникулы: где их провести в Татарстане?

Об этом рассказали на недавней пресс-конференции в ИА «Татар-информ». Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов сообщил, что подробно ознакомиться с идеями все желающие могут на сайте visit-tatarstan.com.

Он отметил, самым популярным местом для путешествий остается Раифский Богородицкий мужской монастырь в Зеленодольском районе РТ. Там с 1 января проводится традиционный рождественский фестиваль снежных и ледяных фигур под открытым небом «Лед и свет». Также в Зеленодольском районе есть этнографический комплекс «Татар авылы», который будет работать в плановом режиме с 30 декабря по 8 января. В этом комплексе для гостей запланирована специальная программа «Новогодний Сабантуй - 2024», среди ее главных героев Кыш Бабай, Шурале и красавица Гульчачак.

Много и других интересных идей для новогодних каникул. К примеру, можно отправиться с детьми в резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы - она находится в интерактивном парке «Лес чудес» в Арском районе. Это место можно посетить до 25 января следующего года. На территории парка есть игровая площадка с круглогодичной горкой высотой 8 метров.

А в Лаишевском районе можно побывать на территории кинопоселка Семрук и посетить обновленную экспозицию в музее имени Державина. К слову, музейные объекты там начнут работу со 2 января.

С 3 января во всех музеях города Тетюши пройдут интерактивные программы и мастер-классы. К примеру, в усадьбе Молоствовых запланирована экскурсионная программа «Зимние таинства в дворянской усадьбе - Прогулки сквозь столетие».

5 января в Кукморе состоится традиционный фестиваль-ярмарка «Кукморские валенки».

Государственный музей-заповедник в Чистополе с 20 декабря по 14 января ждет на новогодний бал-маскарад в усадьбе купца Подуруева.

А еще можно провести новогодние каникулы на природе. Руководитель департамента «Дирекция по природным территориям» фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина отметила, что в РТ насчитывается 43 объекта глэмпинга, экоотеля и базы отдыха. Они расположены в 16 районах РТ. Спикер подчеркнула, что «Свияга глэмп» в этом году стал лучшим глэмпингом в Татарстане, по версии народного голосования. Саргина уточнила, там есть каток, в каждом домике будет проектор для просмотра новогодних фильмов - подготовлена внушительная подборка. И сам объект прекрасно украшен. Другие объекты тоже подготовили праздничную программу. К примеру, в глэмпинге «Бушидо парк» в Бугульминском районе с 29 декабря по 7 января запланированы конные прогулки, мастер-классы и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. В «Урман кэмп» гостям будут предложены горячие чаны и русская баня.

В глэмпинге «Лебедино Эко» можно будет покататься на лыжах, снегоходах и даже банане.

Замдиректора по развитию ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» Лия Давлетшина сообщила, что Казанский кремль уже украсили праздничными арками. Во дворе Присутственных мест начала свою работу новогодняя ярмарка. 15 января там будут концерты и театрализованные представления. Вход бесплатный. Подробную программу можно прочитать на сайте Казанского кремля.

Заместитель генерального директора по развитию Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Танзиля Агишина отметила, что 15 декабря в их городе уже состоялось открытие главной елки. В новогодние каникулы всех приглашают на праздничные программы.

Замдиректора Астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта КФУ - заведующий музеем Маргарита Евдокимова отметила, что обсерватория будет работать с первых чисел января, поэтому можно в новогодние каникулы приходить на экскурсию.