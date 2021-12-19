Новогодний лохотрон для привившихся: как набирают клиентов на порогах казанских пунктов вакцинации

Я давно уже не ведусь на слова «бесплатно» и «подарок». Но профессиональное любопытство заставило сделать исключение.

- В связи с открытием магазина все вакцинированные получат новогодний подарок! – надрывался шустрый мужичок на пороге одного из казанских пунктов вакцинации. – Подходи, народ, получай купон!

Большинство не обращало внимания на активного зазывалу. Но среди пожилых пациентов нашлись и те, кто с интересом останавливался и вступал с мужчиной в переговоры. Остановилась и я. Довольный зазывала с шутками и прибаутками записал мои Ф. И. О. и номер сотового телефона в какую-то ведомость, торжественно вручил красочный купон претендента на подарок.

Через несколько дней вкрадчивый женский голос по телефону вежливо назвал меня по имени-отчеству и радостно сообщил, что конкурсный компьютер выбрал именно мой номер. И теперь мне нужно срочно явиться на торжественное вручение подарка. С хорошим настроением и паспортом.

Бесплатные призы за полцены

Когда я проигнорировала приглашение, женщина принялась названивать каждое утро. Решив поучаствовать в эксперименте до конца, отправляюсь по адресу. Нужный офис нашелся на первом этаже пятиэтажки. Весьма уютный обжитой офис в трехкомнатной квартире абсолютно не был похож на магазин. Улыбчивый молодой человек на входе уточнил мою фамилию и искренне огорчился, узнав, что я забыла паспорт. Показал, куда проследовать, предложил помыть руки, чай или кофе.

- Практически все победители уже в актовом зале, – сообщал он по ходу. – Ждали только вас и еще одну семейную пару.

«Актовый зал» напоминал спальную комнату. Большую ее часть занимала огромная кровать, застланная пышными пледами из бежевого меха. Рядом почти до потолка высился стенд, увешанный пледами и одеялами. Напротив него за маленькими столиками, скучая, сидели две пожилые дамы. Мне предложили место за третьим столиком.

- Надоели! Звонили и звонили каждый день, долбились, как дятлы, – шепнула моя соседка. – Ну и что, интересно, нам подарят?

Подарков оказалось два. Молодой человек радостно поздравил нас с удачным выигрышем, вручив каждому сначала напульсницу – кусочек меха на липучках. Он заявил, что эта меховая полоска в момент снимает давление. А затем перешел ко второму подарку – сертификату на медицинскую услугу от известного российского банка.

- Сертификат дает вам возможность в любое время и в любом месте получать профессиональную и своевременную консультацию терапевта по всем вашим проблемам со здоровьем, – распинался спикер. – Не выходя из дома, без очередей и риска контактировать с больными людьми вы в течение трех месяцев можете получать консультации опытных врачей.

Знаю точно, что эта банковская услуга платная, пенсионерам она не по карману. Ее активно продвигают во всех офисах того банка…

«Спасибо, что пришли»

«Маленькое торжественное мероприятие» оказывается агрессивной рекламной акцией. Молодой человек подошел к стенду и принялся знакомить нас с гордостью продукции их фирмы – постельными принадлежностями из шкур и шерсти австралийских овец породы меринос, которые обладают удивительными целительными и оздоровительными свойствами.

- Стоит вам укрыться пледом из мериноса, – набросил на нас парень тяжеленный плед, – как вы сразу почувствуете, что ваш радикулит или болезни суставов отступают.

Наш единственный мужчина исцеляться под шерстяным пледом не пожелал, оставив за столиком погрустневшую супругу. Нам же пришлось мужественно досидеть до конца презентации изделий из мериноса. И каких только чудес о них не услышать! Например, что наматрасники накрывать простыней не нужно. Ведь для того, чтобы получить оздоровляющий эффект, важно лежать на шерстяном изделии… голым.

- Как же быть с гигиеной? – спросили мы.

Легко! Чистить такое изделие от жировых пятен можно с помощью чудо-шампуня, входящего в комплект.

- Весь пакет наших постельных принадлежностей стоит около 150 тысяч рублей, – озвучил парень цену вопроса. – Но вам, дорогие победители, мы сегодня предлагаем его всего за 72 тысячи. Плюс, как в Европе, оформим рассрочку на год и бесплатно отправим на такси.

В наших рядах воцарилась тишина. Затем самая въедливая пенсионерка произнесла:

- Ага, вот только пенсию получим…

Лектор не растерялся. Принялся демонстрировать более дешевые вещи из мериноса. Жилет или пояс для поясницы всего за 2 тысячи рублей могут быть отличным новогодним подарком близким, убеждал он.

- Точно такой же я летом купила на рынке за 700, – опять парировала ироничная победительница.

Оратор как-то разом потерял к нам интерес, буркнув на прощание:

- Спасибо, что пришли.

Впечатлениями «победители» обменивались на улице. Все дружно ругали себя за детскую доверчивость, обещая впредь на такие уловки не попадаться. И недоумевали по поводу того, какой резон солидной фирме приглашать на презентацию пенсионеров.

- Я думал, нам, как в Москве, за прививку подарок вручат, – оправдывался мужчина.

- А я надеялась, ужином покормят, – призналась самая пожилая дама. – Летом на презентации здесь очень даже вкусно накормили…

На следующий день мне позвонил уже другой незнакомый голос и вежливо пригласил на бесплатный сеанс массажа для женщин в возрасте от 35 до 75 лет на уникальном японском оборудовании. Видимо, нашими номерами певцы шерсти мериноса уже обменялись с коллегами-лохотронщиками.