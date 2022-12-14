Новогодняя елка обойдется жителям Казани в 950-2710 рублей

Средняя цена искусственных и живых елок в Казани составила 2 710 рублей и 950 рублей соответственно. Такие данные опубликовали сегодня эксперты Авито.

По данным сервиса, на 17 % вырос покупательский спрос на живые ели. Среди россиян востребованы также ели в горшках. Они считаются более экологичной альтернативой срубленным деревьям. Сообщается, что в Казани продажи живых елей на Авито выросли в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом.

Стоимость живых елок в Казани составит в среднем 950 рублей. Фото: © Владимир Васильев

Эксперты также констатировали рост спроса на елочные украшения. В этом году их покупали на 68% чаще, чем годом ранее. При этом средний чек покупки составил чуть более 1,5 тыс. рублей. В столице Татарстана продажи елочных игрушек на Авито увеличились на 63%. Их средняя стоимость составила 630 рублей.

Таким образом, на покупку и украшение искусственного дерева придется потратить в среднем 3,3 тыс. рублей, оформить живую елочку обойдется в 1,5 тыс. рублей.