Новогодняя Казань: куда сходить и как провести время весело

Казань превратилась в настоящую новогоднюю сказку! На различных площадках города сегодня организовано множество бесплатных праздничных мероприятий. Рустам Минниханов, глава Татарстана, в своем телеграм-канале рассказал, куда можно отправиться 2 января, чтобы провести время с пользой и удовольствием.

У главной елки, рядом с Центром семьи «Казан», в 17:00 начнется спектакль «Бременские музыканты». Также гостей ждут выступления диджеев и аудиовизуальная инсталляция. Любителей кино приглашает парк «Черное озеро», где пройдет марафон кинопоказов.

Театралы смогут насладиться выступлениями уличного театра «Вокруг» из Санкт-Петербурга. В 15:00 они выступят на «Салават Купере», а в 18:00 — на бульваре Серова.

Казанский Кремль подготовил насыщенную программу: спектакль «Сундук Абики», постановка «Окно в прошлое» в Присутственных местах, а в 16:00 — «Сон Дедушки Мороза». На Пушечном дворе гостей ждут «Добрые интерактивы», музыкально-театрализованный спектакль «Как Иван-Пушкарь Новый год спасал» и мастерская кузнеца.

На улицах города можно встретить DJ-фургон «Елан сәяхәте», который добавит праздничного настроения.

«В Казани на 30 новогодних площадках запланировано более 100 развлекательных мероприятий! Хотя некоторые катки сегодня не работают, можно сделать снегоступы и покататься на лыжах и санях. А где вы успели побывать? Куда вы рекомендуете пойти?» — поинтересовался Рустам Минниханов у своих подписчиков.