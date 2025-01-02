Новогодняя Казань: куда сходить и как провести время весело

news_top_970_100
Город
2 января 2025  14:40

Казань превратилась в настоящую новогоднюю сказку! На различных площадках города сегодня организовано множество бесплатных праздничных мероприятий. Рустам Минниханов, глава Татарстана, в своем телеграм-канале рассказал, куда можно отправиться 2 января, чтобы провести время с пользой и удовольствием.  

У главной елки, рядом с Центром семьи «Казан», в 17:00 начнется спектакль «Бременские музыканты». Также гостей ждут выступления диджеев и аудиовизуальная инсталляция. Любителей кино приглашает парк «Черное озеро», где пройдет марафон кинопоказов.  

Театралы смогут насладиться выступлениями уличного театра «Вокруг» из Санкт-Петербурга. В 15:00 они выступят на «Салават Купере», а в 18:00 — на бульваре Серова.  

Казанский Кремль подготовил насыщенную программу: спектакль «Сундук Абики», постановка «Окно в прошлое» в Присутственных местах, а в 16:00 — «Сон Дедушки Мороза». На Пушечном дворе гостей ждут «Добрые интерактивы», музыкально-театрализованный спектакль «Как Иван-Пушкарь Новый год спасал» и мастерская кузнеца.  

На улицах города можно встретить DJ-фургон «Елан сәяхәте», который добавит праздничного настроения.  

«В Казани на 30 новогодних площадках запланировано более 100 развлекательных мероприятий! Хотя некоторые катки сегодня не работают, можно сделать снегоступы и покататься на лыжах и санях. А где вы успели побывать? Куда вы рекомендуете пойти?» — поинтересовался Рустам Минниханов у своих подписчиков.  

news_right_column_240_400
Новости
Татарстан в числе лучших: четвертое место в рейтинге регионов России 2024 года
Татарстан ведет в эксперименте по исламскому банкингу: половина участников из республики
Татарстан ожидает значительные поступления от акцизов в 2025 году
Сбои в системе отслеживания транспорта Нижнекамска: что происходит?
Новогодняя Казань: куда сходить и как провести время весело
Татарстан готовится к сильному ветру и гололедице
Трагедии и предостережения: 32 пожара в Татарстане за новогодние праздники
Новогодняя ночь в Татарстане прошла под надежной охраной Росгвардии