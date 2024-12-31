Новогодняя метель: Татарстан встретит праздник с ветром и снегом

В Татарстане новогодние праздники начнутся с непогоды. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, уже вечером 31 декабря погода резко ухудшится.

В новогоднюю ночь и 1 января по всей республике ожидается сильный ветер с порывами до 15–17 м/с, а в Казани — до 15 м/с. Кроме того, метеорологи предупреждают о метели, которая снизит видимость до 1000 метров и менее, а также о сильном снегопаде.

На дорогах вероятны снежные заносы и гололедица, что может осложнить передвижение. Жителям и гостям региона рекомендуется быть осторожными и учитывать погодные условия при планировании поездок.