Новогодняя метель: Татарстан встретит праздник с ветром и снегом

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Республика
31 декабря 2024  14:03

В Татарстане новогодние праздники начнутся с непогоды. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, уже вечером 31 декабря погода резко ухудшится.  

В новогоднюю ночь и 1 января по всей республике ожидается сильный ветер с порывами до 15–17 м/с, а в Казани — до 15 м/с. Кроме того, метеорологи предупреждают о метели, которая снизит видимость до 1000 метров и менее, а также о сильном снегопаде.  

На дорогах вероятны снежные заносы и гололедица, что может осложнить передвижение. Жителям и гостям региона рекомендуется быть осторожными и учитывать погодные условия при планировании поездок.

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