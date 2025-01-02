Новогодняя ночь в Татарстане прошла под надежной охраной Росгвардии

В Татарстане в новогоднюю ночь несколько сотен сотрудников и военнослужащих Росгвардии обеспечивали общественный порядок и безопасность граждан. В Казани и других населенных пунктах республики они следили за соблюдением порядка в местах массового отдыха.

Самым популярным местом празднования в Казани стал ёлочный городок у Центра семьи «Казан», где гуляния продолжались до самого утра. Благодаря слаженной работе Росгвардии, серьезных нарушений общественного порядка зафиксировано не было, и праздник прошел спокойно и радостно.