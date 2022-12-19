 Новошешминский район доставил землякам-бойцам в зону СВО гуманитарную помощь
news_header_top_970_100

Новошешминский район доставил землякам-бойцам в зону СВО гуманитарную помощь

В состав гуманитарной миссии вошли три фургона и автомобиль УАЗ.

Республика
19 декабря 2022  10:48
Автор:
Ольга Ильина

Военнослужащим из Новошешминского района Татарстана, которые сейчас принимают участие в спецоперации на Украине, доставили гуманитарную помощь. Рукодельницы связали теплые рукавицы, носки, напекли домашних пирожков и – сделали это с любовью, чтобы ребята там могли ощутить тепло родного дома и то, как их ждут и верят, что они обязательно вернутся.

Также администрация Новошешминского района приобрела и передала по запросам бойцов УАЗ, который очень нужен для перевозки раненых до госпиталя.

Новошешминские предприниматели Александр, Геннадий и Сергей уже в четвертый раз доставляют гуманитарную помощь бойцам. В этот раз из Новошешминска направили три фургона и автомобиль УАЗ, а предприниматели лично доехали до новошешминцев на «линию».

Бойцы поблагодарили всех жителей за помощь.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на «Камазе» ввели масочный режим
За ночь с казанских улиц вывезли более 9,3 тыс. тонн снега
В этом году казанский Речной порт принял на 30% больше пассажиров
Новошешминский район доставил землякам-бойцам в зону СВО гуманитарную помощь
В летний период 2022 года загрузка отелей Казани составила 86%
В Казани мэр наградил деятелей науки и депутатов за добросовестную работу и помощь новым республикам
В этом году число туристов, посетивших Казанский Кремль, выросло на 25%
Глава «Татэнерго»: ТГК-16 покупать не планируем