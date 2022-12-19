Новошешминский район доставил землякам-бойцам в зону СВО гуманитарную помощь

Военнослужащим из Новошешминского района Татарстана, которые сейчас принимают участие в спецоперации на Украине, доставили гуманитарную помощь. Рукодельницы связали теплые рукавицы, носки, напекли домашних пирожков и – сделали это с любовью, чтобы ребята там могли ощутить тепло родного дома и то, как их ждут и верят, что они обязательно вернутся.

Также администрация Новошешминского района приобрела и передала по запросам бойцов УАЗ, который очень нужен для перевозки раненых до госпиталя.

Новошешминские предприниматели Александр, Геннадий и Сергей уже в четвертый раз доставляют гуманитарную помощь бойцам. В этот раз из Новошешминска направили три фургона и автомобиль УАЗ, а предприниматели лично доехали до новошешминцев на «линию».

Бойцы поблагодарили всех жителей за помощь.