Новую финансовую поддержку введут для родителей в Мамадышском районе РТ

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Республика
30 января 2025  16:27

В Мамадышском районе планируется введение единовременной денежной выплаты для родителей, зарегистрировавших рождение ребенка. Согласно проекту, который в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу, предусмотрена сумма в 10 тысяч рублей для всех родителей, а для участников специальной военной операции размер выплаты составит 20 тысяч рублей. 

Цель данной выплаты — улучшение демографической ситуации в регионе. Чтобы получить денежные средства, родителям потребуется обратиться в ЗАГС исполкома Мамадышского района.

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