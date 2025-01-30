Новую финансовую поддержку введут для родителей в Мамадышском районе РТ

В Мамадышском районе планируется введение единовременной денежной выплаты для родителей, зарегистрировавших рождение ребенка. Согласно проекту, который в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу, предусмотрена сумма в 10 тысяч рублей для всех родителей, а для участников специальной военной операции размер выплаты составит 20 тысяч рублей.

Цель данной выплаты — улучшение демографической ситуации в регионе. Чтобы получить денежные средства, родителям потребуется обратиться в ЗАГС исполкома Мамадышского района.