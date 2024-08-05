Новые игроки «Ак Барса» выбрали игровые номера

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Спорт
5 августа 2024  10:15

Стало известно под какими номерами будут выступать игроки, которые пришли в казанский клуб.

Напомним, на данный момент официально объявлено о приходе нападающих: Ника Петана, Александра Барабанова, Егора Коршкова и Егора Бабенко. Кроме того, из «Трактора» вернулся хорошо известный казанским болельщикам защитник Альберт Яруллин.

Что касается номеров, то канадский форвард Петан остановился на номере 7, Барабанов выбрал номер 17, заявив, что в эту дату родился его сын. Альберт Яруллин вернул себе тот же номер, под которым уже выступал в казанской команде – 33, а Коршков взял номер 93.

В данный момент хоккеисты команды проходят тренировочные сборы на клубной базе, как это происходит можно посмотреть на ютьуб канале «Ак Барса». Ближайший товарищеский матч запланирован на 6-е число с «Нефтяником» в Альметьевске. А с 22 по 26 августа «Ак Барс» примет участие в предсезонном турнире им. Пучкова в Санкт-Петербурге, где его соперниками станут СКА, «Куньлунь», «Северсталь» и сборная России. Напомним, что традиционный домашний турнир Кубок TANEKO в этом году проводиться не будет.

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