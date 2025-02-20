Новые мировые судьи Татарстана избраны на седьмом заседании Госсовета РТ

На седьмом заседании Государственного Совета Республики Татарстан депутаты избрали новых мировых судей. Кандидатуры были представлены председателем Верховного суда РТ Азатом Гильмутдиновым, который отметил, что все претенденты прошли необходимые проверки и соответствуют установленным требованиям.

Кто стал мировым судьей?

Сроком на три года избраны:

- Алия Сафиуллина — судебный участок №1 по Атнинскому судебному району.

- Айрат Хамидуллин — судебный участок №8 по Зеленодольскому судебному району.

- Рустем Гатауллин — судебный участок №6 по Ново-Савиновскому судебному району Казани.

- Лейсан Ушакова — судебный участок №3 по Приволжскому судебному району Казани.

- Роберт Валиуллин — судебный участок №13 по Советскому судебному району Казани.

- Рифат Габбасов — судебный участок №9 по Советскому судебному району Казани.

Без ограничения срока полномочий мировым судьей на судебный участок №1 по Высокогорскому судебному району назначен Рустам Салахов.

Временные назначения

Исполнять обязанности мировых судей по судебным участкам №9 и №10 в Набережных Челнах будут находящиеся в отставке судьи Вера Маратканова и Гузель Яхина.

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин пожелал новым судьям плодотворной работы во имя правосудия. В заседании также приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы, пишет ИА «Татар-информ».