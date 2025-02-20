Новые мировые судьи Татарстана избраны на седьмом заседании Госсовета РТ

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Республика
20 февраля 2025  11:06

На седьмом заседании Государственного Совета Республики Татарстан депутаты избрали новых мировых судей. Кандидатуры были представлены председателем Верховного суда РТ Азатом Гильмутдиновым, который отметил, что все претенденты прошли необходимые проверки и соответствуют установленным требованиям.  

Кто стал мировым судьей?  

Сроком на три года избраны:  
- Алия Сафиуллина — судебный участок №1 по Атнинскому судебному району.  
- Айрат Хамидуллин — судебный участок №8 по Зеленодольскому судебному району.  
- Рустем Гатауллин — судебный участок №6 по Ново-Савиновскому судебному району Казани.  
- Лейсан Ушакова — судебный участок №3 по Приволжскому судебному району Казани.  
- Роберт Валиуллин — судебный участок №13 по Советскому судебному району Казани.  
- Рифат Габбасов — судебный участок №9 по Советскому судебному району Казани.  

Без ограничения срока полномочий мировым судьей на судебный участок №1 по Высокогорскому судебному району назначен Рустам Салахов.  

Временные назначения  

Исполнять обязанности мировых судей по судебным участкам №9 и №10 в Набережных Челнах будут находящиеся в отставке судьи Вера Маратканова и Гузель Яхина.  

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин пожелал новым судьям плодотворной работы во имя правосудия. В заседании также приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы, пишет ИА «Татар-информ». 

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