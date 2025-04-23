Новые налоговые льготы для многодетных семей с 2026 года

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Россия/Мир
23 апреля 2025  16:51

С 2026 года семьи с двумя и более детьми, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимума, смогут платить НДФЛ по сниженной ставке 6%. Об этом заявил министр труда Антон Котяков на IV Всероссийском конгрессе «Право на жизнь». Разница между стандартной и льготной ставкой будет возвращаться родителям.

Эта мера коснётся 4,2 млн российских семей, в которых воспитываются почти 10 млн детей.

Также министр анонсировал увеличение пособий для мам-студенток. Сейчас они получают в среднем 12,5 тыс. рублей за 140 дней, но вскоре выплата будет привязана к прожиточному минимуму. Это значит, что за тот же период молодая мама сможет получить более 90 тыс. рублей.

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