Новые налоговые льготы для многодетных семей с 2026 года

С 2026 года семьи с двумя и более детьми, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимума, смогут платить НДФЛ по сниженной ставке 6%. Об этом заявил министр труда Антон Котяков на IV Всероссийском конгрессе «Право на жизнь». Разница между стандартной и льготной ставкой будет возвращаться родителям.

Эта мера коснётся 4,2 млн российских семей, в которых воспитываются почти 10 млн детей.

Также министр анонсировал увеличение пособий для мам-студенток. Сейчас они получают в среднем 12,5 тыс. рублей за 140 дней, но вскоре выплата будет привязана к прожиточному минимуму. Это значит, что за тот же период молодая мама сможет получить более 90 тыс. рублей.