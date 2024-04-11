Новые правила и штрафы для самокатов

С прошлого года их использование стало в значительной степени ограниченно. Вступили в силу поправки в ПДД, стали строже правила проката. Впрочем, законотворцы не остановились на этом. В настоящее время в Госдуме находятся на рассмотрении поправки в законодательство, в рамках которых для пользователей СИМ могут быть введены серьезные штрафы за определенные нарушения. Подробности - в материале «КВ».

Существующие ограничения

На сегодняшний день ездить на электросамокатах по пешеходным зонам можно со скоростью не более 25 км/ч. При этом приоритет движения отдается пешеходам, подгонять их и сигналить им в спину запрещено. Пользователь самоката в плотном пешеходном движении должен двигаться со скоростью потока либо спешиться.

Двигаться разрешается практически везде. Желательно ехать по велодорожкам, но в Казани они есть далеко не везде. В их отсутствие можно двигаться по тротуарам, обочине или правому краю проезжей части. Выезжать на дорогу разрешено только электросамокатам с тормозной системой и фарами, при этом двигаться можно только по дорогам с максимальной разрешенной скоростью не более 60 км/ч. Также запрещен выезд на проезжую часть лицам моложе 14 лет.

Кикшеринговые сервисы отреагировали на изменения в законах. В частности, на их самокатах выставлено программное ограничение скорости до 20 км/ч. При этом в районах с плотным пешеходным движением, а также в парках скорость будет снижаться еще сильнее - вплоть до 5 км/ч. В некоторых районах передвигаться на прокатных самокатах и вовсе запрещено, например на территории Казанского кремля. Также отдельные сервисы запрещают двигаться на них по Кировской и Кремлевской дамбам. Так что перед тем, как арендовать СИМ, стоит продумать заранее маршрут.

Сервисы проката также заявляли, что с помощью датчиков отслеживают, чтобы на самокате не ездили сразу два человека. В этом случае пользователям приходит уведомление, при повторном нарушении они могут быть оштрафованы, а их аккаунт в сервисе заблокирован. Однако в прошлом году примеры «парного катания» в Казани можно было наблюдать повсеместно.

Штрафы могут вырасти многократно

С распространением электросамокатов на дорогах ежегодно увеличивалось количество ДТП с их участием. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за 9 месяцев прошлого года в России случилось 2,64 тыс. ДТП с участием СИМ. Это на 215% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В ДТП погиб 31 человек, еще 2,7 тыс. получили травмы и ранения.

При этом уже больше года минуло с тех пор, как самокатчиков стали наказывать за нарушение ПДД штрафом до 1,5 тыс. рублей. Однако в отсутствие индивидуальных номеров у СИМ сотрудникам ГИБДД приходится отлавливать лихачей практически в ручном режиме.

Госдума рассматривает законопроект, который обяжет владельцев СИМ регистрировать их на портале госуслуг, а сами электросамокаты могут обзавестись номерами. В таком случае нарушителей можно будет опознавать посредством камер в автоматическом режиме, как это происходит с автомобилями.

При этом сами штрафы для пользователей самокатов могут вырасти многократно. С таким предложением выступил сенатор Артем Шейкин, его предложение уже получило поддержку правительства.

Какими же штрафами предлагают наказывать самокатчиков? В первую очередь ввести наказание за управление СИМ в нетрезвом виде - до 30 тыс. рублей. За отказ от медицинского освидетельствования предлагается назначить аналогичный штраф. За превышение скорости или перевозку детей на самокате - до 5 тыс. рублей. За езду нескольких человек на одном СИМ - до 3 тыс. рублей. За неостановку по требованию сотрудника полиции - до 800 руб., а за оставление места ДТП - до 5 тыс. рублей.

Такие штрафы вкупе с невозможностью избежать наказания выглядят уже более действенной мерой. Возможно, когда в стране сформируется зрелая культура использования СИМ в городах, законотворцы пойдут обратным путем и уменьшат размеры штрафов. Но в текущих реалиях требуется обезопасить жителей городов.

Минтранс планирует до конца года подготовить проект поправок к КоАП. Так, предлагается ввести в ПДД правила остановки и стоянки СИМ, в том числе введение знаков парковки для них. Также ожидается, что самокатчикам запретят пользоваться мобильным телефоном без гарнитуры. Для пользователей СИМ планируют ввести ответственность за неоказание помощи пострадавшему в ДТП и невыполнение других обязательств, включающих вызов скорой помощи и полиции.