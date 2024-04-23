Новые правила пользования общественным транспортом установят в Казани

В столице Татарстана установят правила пользования транспортном общественного порядка – в автобусах, трамваях, троллейбусах и маршрутках. Проект постановления проходит экспертизу. Ожидается, что таким образом в городе повысится культура уважения пассажиров друг к другу во время поездок.

Например, в отношении кондукторов постановление регламентирует быть вежливыми к пассажирам. А самим пассажирам обязательство уступать место инвалидам, детям и пожилым людям. Будет запрещено находиться в салоне с сигаретой в руках или в состоянии алкогольного опьянения. Также нельзя будет проносить в салон еду и напитки, которые могут испачкать других людей.

На ручную кладь больше 120 см нужно будет приобретать дополнительный билет.

А ещё через переднюю дверь разрешено будет заходить только детям-дошкольникам, пожилым, беременным и инвалидам. Остальные пассажиры смогут только выходить из неё.