Новые правила пользования общественным транспортом установят в Казани

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Город
23 апреля 2024  11:14
Автор:
Эндже Гарафиева

В столице Татарстана установят правила пользования транспортном общественного порядка – в автобусах, трамваях, троллейбусах и маршрутках. Проект постановления проходит экспертизу. Ожидается, что таким образом в городе повысится культура уважения пассажиров друг к другу во время поездок.

Например, в отношении кондукторов постановление регламентирует быть вежливыми к пассажирам. А самим пассажирам обязательство уступать место инвалидам, детям и пожилым людям. Будет запрещено находиться в салоне с сигаретой в руках или в состоянии алкогольного опьянения. Также нельзя будет проносить в салон еду и напитки, которые могут испачкать других людей.

На ручную кладь больше 120 см нужно будет приобретать дополнительный билет.

А ещё через переднюю дверь разрешено будет заходить только детям-дошкольникам, пожилым, беременным и инвалидам. Остальные пассажиры смогут только выходить из неё. 

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