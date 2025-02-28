Новые путепроводы повысят безопасность на трассе М7 в Татарстане

На реконструируемых участках трассы М7 в Татарстане введены в эксплуатацию семь новых путепроводов, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора». Эти сооружения, длиной от 46 до 81 метра, расположены в Набережных Челнах и Мензелинском и Актанышском районах.

Новые путепроводы обеспечат более удобный и безопасный выезд на федеральную трассу, исключая необходимость использования одноуровневых пересечений с региональными дорогами. Для безопасности движения на путепроводах установлены барьерные и перильные ограждения, системы освещения и нанесена дорожная разметка.

Реконструкция трассы М7 с 1061 по 1166 км проводится в рамках создания скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень. Всего запланировано строительство 17 искусственных сооружений, включая мосты и путепроводы. В настоящее время ведется строительство еще четырех путепроводов.