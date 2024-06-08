Новые школы, лагеря и ФАПы: в Татарстане озвучили планы по строительству

В сфере образования уже выполнено более половины работ по строительству 11 школ и пристроев, а также 38% строительно-монтажных работ по 10 детским садам. Такую информацию озвучил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

В здравоохранении активно возводятся ФАПы – выполнено уже 54% работ, а по другим медицинским учреждениям – 46%.

В сфере спорта продолжается строительство 4 футбольных манежей и 9 универсальных площадок. Но пока ещё по этим объектам не выполнена и пятая часть работ. Также идет строительство лыжно-роллерной трассы в Кукморе и административного здания футбольного поля в Апастово.

В сфере молодежной политики появятся 5 детских лагерей, один из них уже завершен, а по строительству молодежного центра в Рыбной Слободе завершено 19% работ.