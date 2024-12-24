В Татарстане определены новые цены за проезд по Вознесенскому тракту

В Татарстане определены новые цены за проезд по платному участку Вознесенского тракта, который соединяет проспект Победы с трассой М-7 «Волга». С 2025 года стоимость проезда будет варьироваться от 90 до 350 рублей в зависимости от категории транспортного средства.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой раиса Татарстана, стоимость проезда будет зависеть от количества осей автомобиля и его высоты. Так, для транспортных средств с двумя и более осями высотой не более 2 метров проезд обойдется в 90 рублей, а в час пик, с 6:30 до 9:00 и с 17:00 до 19:30 — в 150 рублей. Для автомобилей с высотой от 2 до 2,6 метра тариф составит 150 рублей, тогда как для более высоких средств передвижения он увеличивается.

В частности, автомобили с двумя осями высотой 2,6 метра и более будут платить 250 рублей, а транспортные средства с тремя и более осями — 350 рублей.

Данный платный участок, длиной 7,6 км и состоящий из шести полос движения, станет альтернативным маршрутом для разгрузки Мамадышского тракта, значительно улучшая транспортную ситуацию. Безопасность дорожного движения на новом участке будет обеспечена с помощью центральной разделительной полосы, освещения и наличия пешеходных и велодорожек.

Кроме того, предусмотрена система «Свободный поток» и интеллектуальная транспортная система (ИТС), которые будут учитывать текущую загруженность и обеспечивать бесперебойное движение. Для тех, кто предпочитает бесплатный маршрут, рядом с платной дорогой проложен альтернативный путь длиной 7,2 км, который включает в себя четыре пешеходных перехода, два из которых надземные и два подземные.

Эти изменения призваны не только оптимизировать транспортные потоки, но и повысить безопасность на дорогах Татарстана.