Новые законы в Татарстане: изменения в образовательной и инвестиционной сферах с марта 2025 года

С марта 2025 года в Татарстане начнут действовать новые законы, принятые на седьмом заседании Госсовета республики седьмого созыва. Эти нормативные акты затронут различные сферы жизни региона, включая бюджетное регулирование, образование, инвестиционную политику и транспортную инфраструктуру. Подробности сообщили в пресс-службе Госсовета Татарстана.

Основные изменения

1. Бюджетные нововведения

Закон №6-З «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Республики Татарстан» приведет региональные нормы в соответствие с федеральным законодательством. Одним из ключевых новшеств станет введение казначейских инфраструктурных кредитов, которые позволят финансировать крупные региональные проекты. Эти кредиты могут превышать установленные ограничения по дефициту бюджета и государственному долгу, что даст дополнительные возможности для развития инфраструктуры.

2. Дополнительное образование для взрослых

Закон №1-ЗРТ предоставляет Кабинету Министров Татарстана право организовывать программы дополнительного образования для взрослых в сфере спортивной подготовки. Муниципальные образовательные учреждения смогут получать государственную поддержку для реализации таких программ, что будет способствовать популяризации здорового образа жизни и профессионального роста в спортивной индустрии.

3. Поддержка инвестиционных проектов

Закон №13-З уточняет условия государственной поддержки инвестиционных проектов. В частности, документ регулирует возмещение затрат на проценты по кредитам и займам, если на эти средства не предоставляются другие формы поддержки. Также вводятся ограничения для компаний с иностранным участием более 25%, что направлено на защиту интересов местного бизнеса.

4. Транспортная сфера и дорожное хозяйство

Закон №8-З отменяет обязательное создание придорожных полос для дорог четвертой и пятой категорий. Это упростит процесс строительства и обслуживания дорог, снизив административную нагрузку на подрядчиков. Кроме того, документ уточняет квалификационные требования для инспекторов, контролирующих транспортную отрасль и дорожное хозяйство, что повысит качество надзора.

5. Изменения в Земельном кодексе

С 14 марта 2025 года вступит в силу Закон №2-З, вносящий изменения в Земельный кодекс Татарстана. Согласно новым нормам, трубопроводы для переработанных нефтяных и газовых продуктов включаются в перечень объектов с охранной зоной. Это изменение соответствует федеральным стандартам и направлено на обеспечение безопасности и экологической защиты.