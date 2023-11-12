Новые земельные участки для строительства найдены в Татарстане

«В Татарстане продолжается реализация проекта „Земля для стройки“. Подобрать участок можно на Публичной кадастровой карте, сейчас на ней размещено около 2,3 тыс. земельных участков. Только за один месяц, октябрь, их количество увеличилось на 400», — отметил руководитель Росреестра по РТ Азат Зяббаров.

«„Земля для стройки“ — единый информационный ресурс по поиску и покупке земельных участков и территорий, имеющих потенциал вовлечения в оборот под строительство жилья. Стоит отметить, что возможности данного сервиса позволяют также рассчитать стоимость выбранного земельного участка, будущие налоги и сборы», — пояснил в свою очередь директор Роскадастра по РТ Артем Костин.

Потенциальные инвесторы и граждане могут выбирать земельный участок на Публичной кадастровой карте. Всего в обороте находится 55 участков площадью около 300 гектаров, из которых 47 предназначены для индивидуального жилищного строительства, а 7 - для строительства многоквартирных домов. Подходящие территории ищет оперативный штаб в Татарстане, который также анализирует потенциал участков и разрабатывает стратегию для лучшего использования земли.

Воспользоваться сервисом можно на сайте Публичной кадастровой карты.