Новый акватермальный курорт с бассейном под открытым небом появится на берегу Казанки

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Город
19 августа 2024  16:07
Автор:
Эндже Гарафиева

На набережной реки Казанки у Кировской дамбы началось строительство нового акватермального курорта. Об этом сообщил коммерческий директор сети «Городские Термы» Сергей Степанов, пишет РБК-Татарстан.

По его словам, новый курорт будет включать в себя бассейны, в том числе под открытым небом. Открытие комплекса запланировано на конец 2025 года.

Компания «Городские Термы» принимала участие в разработке концепции курорта, а после завершения строительства планирует принять участие в тендере на управление объектом.

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