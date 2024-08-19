Новый акватермальный курорт с бассейном под открытым небом появится на берегу Казанки

На набережной реки Казанки у Кировской дамбы началось строительство нового акватермального курорта. Об этом сообщил коммерческий директор сети «Городские Термы» Сергей Степанов, пишет РБК-Татарстан.

По его словам, новый курорт будет включать в себя бассейны, в том числе под открытым небом. Открытие комплекса запланировано на конец 2025 года.

Компания «Городские Термы» принимала участие в разработке концепции курорта, а после завершения строительства планирует принять участие в тендере на управление объектом.