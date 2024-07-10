Новый авиарейс свяжет Казань и Ташкент

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Город
10 июля 2024  15:11
Автор:
Эндже Гарафиева

С 4 августа авиакомпания «ЮВТ АЭРО» запустит новый регулярный авиарейс, связывающий Казань и Ташкент.

Полеты будут выполняться по воскресеньям из Казани в 22:30 с прибытием в Ташкент в 3:55 по местному времени. В обратном направлении рейсы запланированы каждый понедельник в 4:55 из Ташкента с прибытием в Казань в 6:30 местного времени.

На маршруте будут использоваться самолеты канадского производства Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров. Продолжительность полета составит более 3 часов.

Открытие нового рейса позволит расширить возможности для путешествий и деловых поездок между двумя столицами.

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