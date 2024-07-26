Новый благоустроенный пляж открылся в Мингере

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Республика
26 июля 2024  17:14
Автор:
Эндже Гарафиева

В загородном оздоровительном комплексе «Minger med spa», расположенном на берегу живописного озера, открылся новый благоустроенный пляж. 

Проект реализован при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». «Minger med spa» стал одним из победителей конкурса на предоставление субсидий для создания и благоустройства пляжей. 

На пляже созданы все условия для комфортного отдыха: установлены кабинки для переодевания, душевые, туалеты, шезлонги, беседки, качели. 

Для любителей активного отдыха предусмотрены спортивная площадка с турниками и брусьями, площадка для игры в волейбол. Самых маленьких гостей ждёт детская зона с игровым комплексом. 

Посетить новый пляж могут как гости оздоровительного комплекса, так и все желающие.

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