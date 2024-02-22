Новый формат спортивных соревнований представят миру в Казани

В главном медиацентре «Игр будущего», который расположен в МВЦ «Казань Экспо», 19 февраля состоялась пресс-конференция, посвященная старту этого грандиозного мероприятия.

И хотя официальное открытие этого небывалого турнира состоялось вчера, сами игры начались с понедельника. Стартовали они с соревнований по онлайн-игре Dota 2 и фиджитал-хоккею. На момент проведения пресс-конференции на стримах их уже посмотрело более семи миллионов зрителей! Цифра удивительная, если не учитывать, что чемпионами в таком «виде спорта», как Dota, традиционно считаются китайские товарищи с многомиллионной армией поддержки. Впрочем, наши киберспортсмены не дают им особо расслабиться. Так что вполне можно ожидать и более значительного увеличения количества просмотров. Тем более что стримы (так называются прямые трансляции в интернете) организаторы обещали проводить практически с каждого соревнования.

Как признался выступавший на пресс-конференции руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров, их главным KPI (по-русски эту аббревиатуру можно расшифровать как «ключевой показатель результата деятельности») является именно количество просмотров в интернете. Не сбрасывают со счетов и трансляции по старому доброму телевидению. Благо «Игры будущего» будут показывать в 30 странах, в том числе и по местным телеканалам.

Спортивный директор «Игр будущего» Владислав Ершов раскрыл, что 22 февраля, а это как раз сегодня, после окончания полуфинала по фиджитал-хоккею звезды мирового уровня, такие как Илья Ковальчук, Данис Зарипов и Павел Дацюк, проведут шоу-матч. Они сыграют с юными спортсменами из казанских спортшкол. Не в том смысле, что именитые хоккеисты «раскатают» ребят по льду. Предварительно они разделятся на две команды, в каждой из которых будет и звезда, и начинающие хоккеисты.

Исполняя роль гостеприимного хозяина, мэр Казани Ильсур Метшин на пресс-конференции отметил, что для нашего города уже вошло в привычку принимать спортивные мероприятия мирового уровня. Но это событие, по его словам, должно стать особенным. «Мы с вами стоим на пороге абсолютно нового мультиспортивного формата, который объединит реальность и цифровой мир», - не без гордости заявил градоначальник. Метшин даже весьма смело сравнил Казань с древними Афинами, а «Игры будущего» - с зарождением олимпийского движения.

Казанского мэра поддержал и Столяров: «Сейчас на вопрос «Почему выбрали Казань?» мы честно отвечаем: «Казань - лучший город земли».

В Казани собрались 294 команды из почти 100 стран. Это около 2000 участников. Конечно, по сравнению с четырьмя миллионами туристов, которые посетили столицу Татарстана за прошлый год, эта цифра не очень впечатляет. Несмотря на это, Метшин пообещал, что никто из гостей турнира не будет обделен вниманием. Их ждет не только спортивная, но и культурная программа. Для участников «Игр будущего», которые приехали из других городов и стран, забронированы билеты на более чем 80 культурных мероприятий, проходящих в Казани параллельно с соревнованиями. Помимо этого, 300 ресторанов города уже знакомят гостей столицы РТ с национальной кухней. Кто хоть раз отведает татарские блюда, уже не забудет их никогда, прорекламировал Метшин один из ключевых элементов национальной культуры.

Столяров напомнил, что всего на турнире представлена 21 дисциплина. При этом только девять из них в полной мере можно охарактеризовать как фиджитал. Собственно, эти игры и называются фиджитал, потому что в этом слове два английских корня - physical («физический») и digital («цифровой»). Ожидается, что именно эти девять дисциплин вызовут наибольший зрительский интерес.



