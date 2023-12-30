Новый год многие казанцы встретят в новых квартирах

Перед новым годом начали заселять три новых дома в ЖК «Мәхәббәт» жилого района Салават Купере. Новоселы стали въезжать в многоквартирные дома на проспекте Ильгама Шакирова.

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Город
30 декабря 2023  16:41

По информации пресс-службы администрации Кировского и Московского районов г. Казани, эти дома ЖК «Мәхәббәт» возведены за счет инвестиций Госжилфонда при Раисе РТ по республиканской программе социальной ипотеки. Здесь новые квартиры получили работники бюджетной сферы, сотрудники различных казанских предприятий, врачи, получившие гранты, молодые и многодетные семьи, дети-сироты.

Каждая квартира оборудована сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды и электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

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