Новый год многие казанцы встретят в новых квартирах

По информации пресс-службы администрации Кировского и Московского районов г. Казани, эти дома ЖК «Мәхәббәт» возведены за счет инвестиций Госжилфонда при Раисе РТ по республиканской программе социальной ипотеки. Здесь новые квартиры получили работники бюджетной сферы, сотрудники различных казанских предприятий, врачи, получившие гранты, молодые и многодетные семьи, дети-сироты.

Каждая квартира оборудована сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды и электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.