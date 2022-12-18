Новый год в Москве: туристический гид по бесплатным локациям столицы

Опытные путешественники знают, что отдыхать приятнее, если развлечения бесплатные. Посетить выставки, экскурсии и концерты в новогодние праздники в Москве, не потратив при этом ни рубля можно, уверяют в Комитете по туризму российской столицы. Редакция сайта «Казанские ведомости» убедилась, что это вполне возможно и составила гид по бесплатным локациям Москвы.

Так, совершено бесплатно в декабре и некоторые дни новогодних каникул туристы смогут присоединиться к экскурсии по следам киногероев, посетить более десятка музеев, резиденцию Бабы-ягии не только.

«По следам киногероев»

По 31 декабря туристов приглашают на бесплатные экскурсии «Прогулка по следам киногероев», где всех желающих проведут по локациям из хорошо известных фильмов от советской классики до российского кино: от «Я шагаю по Москве» и «Мастер и Маргарита» до «Брата-2» и «Ночной дозор».

Фото: © скриншот к/ф «Ночной Дозор»

Участников прогулки проведут по переулкам, в которых люди Белкина преследовали братьев Багровых, а товарищи Купцова охотились за «Черной молнией», посмотрят, где Берлиоз и Бездомный в экранизации «Мастера и Маргариты» пили теплую абрикосовую и в каком особняке был детский сад, ставший местом перевоспитания Кеши Четвергова из фильма «Усатый нянь».

Фото: © скриншот к/ф «Брат 2»

Начало экскурсии на Чистопрудном бульваре, завершение - на Яузе. В роли гида - москвовед Андрей Тутушкин.

Регистрация участников здесь.

Резиденция Бабы-яги

Путешественникам с детьми наверняка оценят резиденцию Бабы-яги. Интерактивная площадка для детей и не только расположилась в Центральном детском магазине на Лубянке к 65-летию данного магазина.

Фото: © ЦДМ

Кстати, за идею открытия резиденции героини русских народных сказок проголосовали сами же покупатели в ходе опроса, что бы они хотели видеть в историческом пространстве главного атриума магазина.

Резиденция представляет собой бревенчатую избушку, изготовленная потомственными российскими мастерами по дереву. Внутри избы - русская печь и кресло из дерева, декоративное натуральными корягами и ветками. Вход в избу украшают гигантские мухоморы, сама же отлитая из бронзы Бабы-яга восседает на скамейке.

Адрес: Тверской район, Театральный проезд, 5, стр. 1

Часы работы ЦДМ: 10:00 - 22:00

Фото: © ЦДМ

Выставка ледяных скульптур

На территории Всероссийского выставочного центра всю зиму можно будет посетить выставку ледяных скульптур. Экспонаты расположатся в Латвийском сквере, обещают организаторы.

Тематикой выставки в этом сезоне станут скульптуры-атрибуты Нового года и тематические фигуры: елочки, лошади, птицы, коньки, ракеты и главный символ 2023 года — кролик. Неизменной частью выставки останется большой ледяной лабиринт.

Фото: © ВДНХ

По заверениям организаторов выставки, ледяные скульптуры впечатлят как детей, так и взрослых.

Адрес: Проспект Мира, 119В, станция метро «ВДНХ»

Период работы: по 28.02.2023

Интерактивный макет современной Москвы

Здесь же на ВДНХ можно посетить музей городского хозяйства, который разместился в историческом павильоне №5 «Физика». Интерактивная экспозиция посвящена историям о работе сложнейшего технологического комплекса, который обеспечивает жизнедеятельность столицы. Гостям выставки расскажут, как устроены ТЭЦ и очистные сооружения, по какому принципу работает система наружного освещения, от чего зависят электроснабжение и состояние дворов, улиц, а также многое другое.

В зале «Дом» на примере конкретной квартиры рассказывается, как функционируют те линии коммуникации, которые обеспечивают нас светом, водой и другими коммунальными услугами.

Зал «Город» — это масштабный интерактивный макет современной Москвы, который позволяет посетителям заглянуть в закулисье городского хозяйства.

В музее создано 19 тематических экспозиций, в которых представлены оригинальные экспонаты. Для посетителей проводят обзорные экскурсии, детские экскурсии-квесты, интерактивные занятия.

Адрес: Проспект Мира, 119В, станция метро «ВДНХ»

Период работы: вт, ср, чт, пт, сб, вс 10:00 — 20:00

Музей истории телевидения

Невероятный мир телевидения и телевизионного искусства последовательно раскрывает открытый не так давно в Москве Музей истории телевидения. Экспозиция рассказывает о становлении и развитии телевидения через призму людей, которые его создавали. Музей телевизионного искусства приоткрывает завесу тайны, скрывающую мир по ту сторону телеэкрана. Знакомит с героями, своими руками создавшими и создающими искусство, без которого невозможно представить современный мир. История телевидения превращается в историю людей — в нашу собственную историю.

Фото: © tvartsmuseum.ru

Это благотворительный проект, поэтому посещение и экскурсии — бесплатные. Вы можете свободно находиться в пространстве музея после регистрации на сайте или через QR-код.

Первая экспозиция музея — «1888–1999. 111 лет истории» расположена на исторической лестнице АСК-3 телецентра «Останкино». Она разделена на четыре зоны — четыре разные эпохи становления телевидения. В коллекции представлены экспонаты из собрания Политехнического музея, Музея архитектуры им. Щусева, филиала РТРС «МРЦ» («Останкинская башня») и других.

Музей открыт с понедельника по пятницу с 10.00 до 20.00. Продолжительность экскурсии — 70 минут.

Адрес: Улица Академика Королёва, 19, станция метро «ВДНХ»

Измайловский кремль

Уставшего от городской суеты туриста с радостью встретят в Измайловском кремле. Это современный культурный комплекс, объединивший в себе характерные черты и яркие детали самых разных русских кремлей из разных исторических эпох.

Яркие крыши и башни кремль напоминают декорации к мультфильму «Сказка о царе Салтане». Архитектурный объект в первую очередь ориентирован на посетителей, ищущих воплощения «всего древнего и русского» в одном месте. А во вторую — на детей, которые здесь могут почувствовать себя героями старой сказки.

Фото: © kremlin-izmailovo

Вся территория комплекса представляет собой индустрию развлечений и отдыха. Есть здесь и Музей водки, и Музей хлеба, а также Музей фокусов и Музей оружия, всевозможные ремесленные мастерские.

В меню местных кафе есть и домашние пироги,и каши, и пельмени – словом все то, что принято ассоциировать с русской кухней.

По комплексу регулярно проводят разнообразные тематические экскурсии, открыта запись на мастер-классы, при желании можно устроить регистрацию брака: на территории комплекса находится действующий ЗАГС.

Адрес: Измайловское шоссе, 73Ж, станция метро «Партизанская».

Небоскребы «Москва-Сити»

Сделать фото на память на фоне небоскребов «Москва-Сити» можно с территории Пресненской набережной находится в одноименном районе. Набережная получила свое название получила в честь реки и местности Пресня. Наиболее ранние упоминания набережной относятся к 19 веку.

В разное время в этой локации располагались каменоломни, промышленные зоны и склады. Поэтому древних архитектурных памятников здесь нет — вся застройка современная, а самый яркий ее представитель — деловой центр «Москва-Сити» со своими небоскребами.

Фото: © Михаил Захаров

Архитектором проекта стал Борис Иванович Тхор. Объект занял обширную территорию - примерно 100 гектаров. Впоследствии он стал достопримечательностью столицы и самым известным деловым центром России.

При желании можно посетить самую высокую смотровую площадку Европы в бизнес-центре на 89 этаже. Входные билеты здесь.

Адрес: Пресненская набережная

Жемчужина деревянного модерна

Полюбоваться редким образцом деревянного модерна в Москве можно в районе Электрозаводской. Коттедж с круглой верандой, резными вставками и ограждениями 1903 года построил архитектор Лев Кекушев по заказу фабриканта Василия Носова.

Фото: © РГБУ

Изначально эскиз коттеджа создавался по мотивам фотографий американского коттеджа из журнала Scientific American. Позднее архитектор представил другой вариант — в стиле бельгийского модерна, который пришелся по вкусу заказчику.

Коттедж расположился в глубине сада, тем самым обособив дом от шума и суеты города. Центральное место во внешней архитектуре заняла круглая терраса с оригинальным резным декоративным оформлением. Ни одно окно особняка не похоже на другое: есть и подковообразные, и квадратные, и узкие с круглыми арочными завершениями, и вытянутые вертикально.

Фото: © РГУБ

Особняк был разделен на две части: мужской – на первом этаже, и женский – на втором. Внутри сохранились интерьеры начала 20го века - мебель, камины, отделанные майоликовой плиткой, паркет, деревянная лестница и оконные рамы из мореного дуба, кованые люстры.

В советские годы в стенах коттеджа располагался детсад, позднее один из отделов библиотеки. Сейчас пространство позиционирует себя как молодежный историко-культурный центр. Двери особняка открыты для всех, кто интересуется Серебряным веком, культурой и искусством.

Адрес: Электрозаводская улица, 12, стр. 1

Часы работы: по будням 11:00 — 19:00

Музей истории ГУЛАГа

Площадка, которая помогает узнать и осмыслить историю массовых репрессий в СССР, была основана в 2001 году по инициативе писателя, журналиста и публициста Антона Антонова-Овсеенко, бывшего в лагерях более тринадцати лет.

Фото: © пресс-материалы

Музей собирает и изучает материалы государственных и семейных архивов, воспоминания участников событий и их личные вещи, предметы, найденные на местах расположения лагерей.

Постоянная экспозиция музея устроена так, что помогает увидеть происходящее через чужой личный опыт, и показывает этапы формирования карательной системы в СССР, ее влияния на общественную жизнь и судьбы людей. В музейную коллекцию входят письма узников, картины и фотографии, а также инсталляции, позволяющие воссоздать атмосферу того времени.

Фото: © пресс-материалы

Музей дает возможность рассказать историю своей семьи, сохраняя память для будущих поколений, для этого при центре существует проект «Мой ГУЛАГ» — бывшие узники лагерей и их близкие делятся воспоминаниями.

Адрес: 1-й Самотёчный переулок, 9, стр. 1, станция метро «Достоевская»

Дни бесплатного посещения: c 15.03.2022 по 31.12.2022 (по вторникам)

Бесплатные «музейные» четверги

Каждый третий четверг месяца посетителей бесплатно приглашают в музей Владимира Высоцкого, Дарвиновский и Тимирязевский музеи, музей Космонавтики, дом-музей Марины Цветаевой и дом Сергея Есенина, ЦПКиО имени М. Горького и усадьбу Кусково.

Фото: © Музей Владимира Высоцкого

В паре минут ходьбы от театра на Таганке воссоздано несколько комнат, которые не только отражают то, как и где жил известный поэт и бард Владимир Высоцкий, но и дух его эпохи. Помимо постоянной экспозиции, в пространстве музея работает художественная галерея, библиотека с самым полным собранием изданий произведений автора.

Адрес: ул. Высоцкого, 3.

Фото: © Дарвиновский музей

В Дарвиновском музее живые экспонаты гармонично уживаются с неживыми. Теории естественного отбора, эволюции и многообразия видов здесь иллюстрируются понятно и доступно – им посвящено множество красочных экспозиций. Самые завораживающие: южноамериканский тропический лес с пестрыми птицами, муравьедом и капибарой или жилище древнейшего человека архантропа, в котором в горящем костре тлеют угли.

Адрес: ул. Вавилова, 57

Фото: © Музей Космонавтики

Тем, кому мир естественно-научных музеев покажется слишком земным, нужно отправиться в Музей Космонавтики. Здесь гости узнают о строительстве первых ракет и космических кораблей. Есть возможность оглядеть макет Земли из иллюминатора. Адрес: Проспект мира,111.

Фото: © Музей-усадьба «Кусково»

Музей-усадьба «Кусково» – уникальный архитектурно-художественный ансамбль XVIII века, который за красоту и атмосферу романтики принято называть Подмосковным Версалем. С тех пор сохранились все главные строения: итальянский и голландский домики, грот, павильон Эрмитаж, дворец усадьбы. В Кусково работает оранжерея, вольер для птиц, церковь, колокольня и свой воздушный театр. Адрес: ул. Юности, 2.

Фото: © Музей Парка Горького

Через уникальный архив, фото и видеоматериалы экспозиция Музея Парка Горького рассказывает об истории Парка Горького, но делает это не только через скупые факты, а через истории реальных людей. Всего таких историй и, соответственно, героев – 15, с ними напрямую связана история парка и Нескучного сада. В музее находится макет парашютной вышки, которая появилась в парке в 1930 году, посетители музея при помощи очков oculus rift могут совершить виртуальный прыжок с парашютом. После завершения осмотра экспозиции можно выйти на обзорную площадку, с которой открывается невероятный вид на столицу – им можно любоваться при любой погоде и в любое время года.

Адрес: ул. Крымский Вал, 9.

В экспозиции Тимирязевского музея более шестидесяти тысяч экспонатов, среди которых не только представители микрофлоры, биологические группы, насекомые, кораллы и моллюски, крупная коллекция скульптур по антропогенезу, но также живопись и графика. Здесь представлены впечатляющие диорамы природных сообществ – «Птичий базар», «Тетеревиный ток» или «Пойменный луг». Адрес: ул. Малая Грузинская, 15.

Фото: © Дом-музей Марины Цветаевой

Дом-музей Марины Цветаевой – мемориальная квартира в Борисоглебском переулке. Обстановка воссоздана буквально по крупицам. Важно, что пространство – аскетичное и выбеленное, в нем нет ничего лишнего, а вся обстановка – необходимый фон для проявления поэзии и дневниковых записей.

Фото: © Дом-музей С.Есенина

Если продолжать разговор о поэзии, то поклонникам Сергея Есенина нужно отправиться в Дом поэта в Большом Строченовском переулке, 24. По этому адресу поэт был официально прописан, а его отец прожил тридцать там 30 лет. В доме в Замоскворечье воссоздана атмосфера, которая помогает посетителям почувствовать, как в этих стенах рождалась поэзия.

Дни бесплатного посещения: по 31.12.2022 (по четвергам)

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