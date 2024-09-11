Новый горнолыжный курорт появится в Татарстане этой зимой

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Республика
11 сентября 2024  08:54
Автор:
Эндже Гарафиева

В Мамадыше откроется новый горнолыжный курорт. Гостей ждут три трассы разного уровня сложности, протяженностью от 500 до 850 метров, а также фуникулёр, детский веревочный парк, трасса для тюбинга и головокружительный зиплайн. Особенной гордостью станет зиплайн длиной 450 метров – самый большой в Поволжье, – пересекающий овраг.

Первое, пробное, открытие курорта состоялось в марте. Несмотря на короткий трехнедельный период, когда ещё лежал снег, курорт успел получить положительные отзывы. Все замечания первых посетителей были учтены, и сейчас строительные работы идут полным ходом, чтобы к началу следующего горнолыжного сезона курорт был готов принять гостей.

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