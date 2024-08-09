Новый грузовой порт появится в Татарстане к 2030 году

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Республика
9 августа 2024  12:33
Автор:
Эндже Гарафиева

Алексеевский район РТ станет площадкой для строительства нового грузового речного порта. Проект планируется реализовать к 2030 году. 

Как сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина во время «Муниципального часа», в настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. 

Глава Алексеевского района Сергей Демидов отметил, что будущий порт расположится на берегу реки Камы. Данная территория ранее уже использовалась для перевалки грузов во время строительства трассы «Алексеевское — Альметьевск». 

Появление нового порта будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры республики и увеличению грузооборота по рекам.

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