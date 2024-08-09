Новый грузовой порт появится в Татарстане к 2030 году

Алексеевский район РТ станет площадкой для строительства нового грузового речного порта. Проект планируется реализовать к 2030 году.

Как сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина во время «Муниципального часа», в настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации.

Глава Алексеевского района Сергей Демидов отметил, что будущий порт расположится на берегу реки Камы. Данная территория ранее уже использовалась для перевалки грузов во время строительства трассы «Алексеевское — Альметьевск».

Появление нового порта будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры республики и увеличению грузооборота по рекам.